Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Ла Лиги: Бьюсь об заклад, что мы не увидим Европейскую Суперлигу в будущем
Хавьер Тебас отреагировал на создание Европейской Суперлиги
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на создание Европейской Суперлиги. Об этом сообщает издание football-espana.
"Держу пари, что мы не увидим Европейскую Суперлигу в будущем. Ее не будет ни в краткосрочной, ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Юридически это невозможно".
Сейчас позиция Тебаса является актуальной, поскольку клубы отказываются участвовать в новом турнире.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Орбан назвал вторжение РФ в Украину "военной операцией": Когда Россия объявит войну, тогда будет война"
- Стали известны сроки запуска Европейской Суперлиги
- Подробности потенциального формата Суперлиги: 64 клуба, три Дивизиона, система понижения и повышения в классе
- Довбик - герой матча с Алавесом по оценкам SofaScore и WhoScored
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн