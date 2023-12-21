  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Президент Ла Лиги: Бьюсь об заклад, что мы не увидим Европейскую Суперлигу в будущем
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Ла Лиги: Бьюсь об заклад, что мы не увидим Европейскую Суперлигу в будущем

Испания

Хавьер Тебас отреагировал на создание Европейской Суперлиги

Президент Ла Лиги: Бьюсь об заклад, что мы не увидим Европейскую Суперлигу в будущем

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на создание Европейской Суперлиги. Об этом сообщает издание football-espana.

"Держу пари, что мы не увидим Европейскую Суперлигу в будущем. Ее не будет ни в краткосрочной, ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Юридически это невозможно".

Сейчас позиция Тебаса является актуальной, поскольку клубы отказываются участвовать в новом турнире.

По теме
yellow-arrow
Не хватило пяти минут. Бетис - Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
СМИ назвали сумму, которую Жирона захочет получить за Довбика
yellow-arrow
Примера. Бетис - Жирона 1:1. Довбик забил, но этого мало
Ла Лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости