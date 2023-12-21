Президент Ла Лиги: Бьюсь об заклад, что мы не увидим Европейскую Суперлигу в будущем

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на создание Европейской Суперлиги. Об этом сообщает издание football-espana.

"Держу пари, что мы не увидим Европейскую Суперлигу в будущем. Ее не будет ни в краткосрочной, ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Юридически это невозможно".