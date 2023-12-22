  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Алавес - Реал Мадрид 0:1. Васкес приносит зимнее чемпионство
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Алавес - Реал Мадрид 0:1. Васкес приносит зимнее чемпионство

Испания
Обновлено

Тем временем "Мальорка" отрывается от зоны вылета

Примера. Алавес - Реал Мадрид 0:1. Васкес приносит зимнее чемпионство

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Мадрид и "Алавес" сыграли скучный матч, в котором вообще не было стопроцентных голевых моментов.

Баски начали активнее, но все, что им удалось выжать за 10-15 минут на половине поля "Реала", - это удар Саму в руки Кепе и шанс Реббаха, который зазевался и забыл пробить.

У Мадрида ближе к концу первого тайма пошли стандарты, но без ударов. Также были две попытки Феде Вальверде издали - плотно, однако близко к центру, и Сивера без труда их отбил.

Почему "Реал" не завладел игровым преимуществом, как обычно? Усталость и травмы. Вне игры одновременно Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Камавинга и Винисиус - как тут провести нужную ветеранам ротацию? На кого подменить Родриго, который явно наелся в предыдущих матчах?

Еще хуже стало в начале второй половины, когда Начо наступил на ахилл Саму, и получил прямую красную. Некапитанский поступок, прямо скажем.

В меньшинстве "Реал" не развалился, конечно, но и воротам угрожал всего раз - это Родриго в сольном проходе пробил чуть мимо девятки. В свою очередь "Алавес" даже на контратаках скуп на голы - всего 14 в 18 турах, а в позиционное нападение баски, как оказалось, вообще не умеют. Нудятина.

Как все-таки выиграл Мадрид? Да уже традиционно на последних минутах эти парни умеют творить чудеса. Обычно за них отвечает Беллингем, но сегодня плащ супергероя надел Лукас Васкес, который со своим ростом умудрился забить головой после углового.

Такие победы называют чемпионскими - когда все против тебя, и игра не идет, а результат все равно добыт. Мадрид идет на Рождество лидером Ла Лиги за дополнительными показателями - у них с "Жироной" по 45 очков. У "Алавеса" - 16 баллов и 15-е место.

18-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Реал Мадрид" - 0:1

Гол: Васкес, 90+1

"Алавес": Сивера - Горосабель (Теналья, 78), Абгар, Марин, Дуарте (Хави Лопес, 59) - Бланко, Гевара - Риоха, Гуриди (Хаджи, 59), Реббах (Сола, 72) - Саму (Кике, 78)

"Реал Мадрид": Кепа - Васкес, Рюдигер, Начо, Фран Гарсия - Вальверде, Кроос, Модрич (Чуамени, 55) - Беллингем - Браим Диас (Хоселу, 76), Родриго (Себальос, 90+5)

Предупреждения: Дуарте, 45, Хави Лопес, 83, Теналья, 90 - Беллингем, 85

Удаление: Начо, 54

Постепенно выздоравливает "Мальорка" после плохого начала сезона. Сейчас у команды Хавьера Агирре серия из 6 матчей без поражений.

"Осасуна" была смята вчистую и без вопросов. Да, гости открыли счет после грубой ошибки Райковича, но дальше их на поле не было.

Герой вечера - 35-летний хавбек Дани Родригес, который сам забил идеальным по точности ударом с линии штрафной, а еще дважды результативно навесил на защитников Настасича и Раильо.

Мяч Рауля Гарсии в добавленное время выглядел нелогично, ведь по игре дело шло, скорее, к четвертому голу "Киновари" - взять хотя бы попытку Дардера, которую еле отразил Эррера.

В таблице у "Мальорки" после победы стало 18 очков, это 14-е место. У "Осасуны" - 19 баллов и 12-я позиция.

18-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Осасуна" - 3:2

Голы: Настасич, 12, Дани Родригес, 53, Раильо, 62 - Ибаньес, 7, Рауль Гарсия, 90+1

"Мальорка": Райкович - Гонсалес, Раильо, Настасич - Маффео, Саму Кошта, Морланес (Дардер, 71), Хауме Коста (Копете, 79) - Антонио Санчес (Льябрес, 90), Дани Родригес (Ндиай, 90) - Ларин (Абдон, 70)

"Осасуна": Эррера - Аресо, Давид Гарсия, Крус, Пенья - Монкайола (Барха, 81), Торро (Орос, 46), Мой Гомес (Муньос, 46) - Ибаньес (Авила, 66), Будимир, Арнаис (Рауль Гарсия, 66)

Предупреждения: Раильо, 28, Маффео, 47, Хауме Коста, 79 - Авила, 90+4

По теме
yellow-arrow
Зимнее чемпионство добыто. Алавес - Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Статистические порталы оценили игру Довбика в матче против Бетиса
yellow-arrow
Не хватило пяти минут. Бетис - Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча
Реал (Мадрид) Алавес (Витория-Гастейс)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
hrdhrd (Україна)
22.12.2023 в 01:07
Ну почти 92:48, молодцы, сдаваться эта команда просто не умеет. А Начо Капитан команды, когда в клубе осталось 2 здоровых центральных защитника, зарабатывает очередную глупую красную карточку. Браво.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 5
avatar
hrdhrd (Україна)
22.12.2023 в 01:07
Ну почти 92:48, молодцы, сдаваться эта команда просто не умеет. А Начо Капитан команды, когда в клубе осталось 2 здоровых центральных защитника, зарабатывает очередную глупую красную карточку. Браво.
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
22.12.2023 в 00:58
Реал нічого особливого не показав в цій грі, але свої очки взяв. Найцікавіше попереду
Ответить
0
1
avatar
Romantíco777 (Alicante)
22.12.2023 в 00:54
Недоброжелатели уже предвкушали потерю балов для Реала, а тут хоп - и облом!!!!!!Hala Madrid!!!!Зимние чемпионы!!!!А выскочки и проходимцы идут лесом!!!!
Ответить
1
3
metall5291 (Kharkiv)
22.12.2023 в 00:32
Молодцы. Всем игрокам Реала желаю поскорее восстановиться, ибо главные задачи впереди и в Ла Лиге и в Лиге Чемпионов.
Ответить
2
2
avatar
Zidane5 (Одесса)
22.12.2023 в 00:28
Дожали все таки.
Ответить
1
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости