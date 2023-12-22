Примера. Алавес - Реал Мадрид 0:1. Васкес приносит зимнее чемпионство

Мадрид и "Алавес" сыграли скучный матч, в котором вообще не было стопроцентных голевых моментов.

Баски начали активнее, но все, что им удалось выжать за 10-15 минут на половине поля "Реала", - это удар Саму в руки Кепе и шанс Реббаха, который зазевался и забыл пробить.

У Мадрида ближе к концу первого тайма пошли стандарты, но без ударов. Также были две попытки Феде Вальверде издали - плотно, однако близко к центру, и Сивера без труда их отбил.

2 - @nachofi1990 ???????? is the first @realmadriden player to see two red cards ???????? in a single @LaLigaEN season since Sergio Ramos in 2017/18. Sanction. pic.twitter.com/LK92TcHAoZ — OptaJose (@OptaJose) December 21, 2023

Почему "Реал" не завладел игровым преимуществом, как обычно? Усталость и травмы. Вне игры одновременно Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Камавинга и Винисиус - как тут провести нужную ветеранам ротацию? На кого подменить Родриго, который явно наелся в предыдущих матчах?

Еще хуже стало в начале второй половины, когда Начо наступил на ахилл Саму, и получил прямую красную. Некапитанский поступок, прямо скажем.

В меньшинстве "Реал" не развалился, конечно, но и воротам угрожал всего раз - это Родриго в сольном проходе пробил чуть мимо девятки. В свою очередь "Алавес" даже на контратаках скуп на голы - всего 14 в 18 турах, а в позиционное нападение баски, как оказалось, вообще не умеют. Нудятина.

11 - @realmadriden have conceded just 11 goals in LaLiga 2023/24; it is the third time in history that Real Madrid have conceded 11 or fewer goals after the first 17 games of a league campaign, following 1961/62 (10) and 1971/72 (11), ending champions in both campaigns. Security. pic.twitter.com/8Gcxj23wSi — OptaJose (@OptaJose) December 21, 2023

Как все-таки выиграл Мадрид? Да уже традиционно на последних минутах эти парни умеют творить чудеса. Обычно за них отвечает Беллингем, но сегодня плащ супергероя надел Лукас Васкес, который со своим ростом умудрился забить головой после углового.

Такие победы называют чемпионскими - когда все против тебя, и игра не идет, а результат все равно добыт. Мадрид идет на Рождество лидером Ла Лиги за дополнительными показателями - у них с "Жироной" по 45 очков. У "Алавеса" - 16 баллов и 15-е место.

18-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Реал Мадрид" - 0:1

Гол: Васкес, 90+1

"Алавес": Сивера - Горосабель (Теналья, 78), Абгар, Марин, Дуарте (Хави Лопес, 59) - Бланко, Гевара - Риоха, Гуриди (Хаджи, 59), Реббах (Сола, 72) - Саму (Кике, 78)

"Реал Мадрид": Кепа - Васкес, Рюдигер, Начо, Фран Гарсия - Вальверде, Кроос, Модрич (Чуамени, 55) - Беллингем - Браим Диас (Хоселу, 76), Родриго (Себальос, 90+5)

Предупреждения: Дуарте, 45, Хави Лопес, 83, Теналья, 90 - Беллингем, 85

Удаление: Начо, 54

Постепенно выздоравливает "Мальорка" после плохого начала сезона. Сейчас у команды Хавьера Агирре серия из 6 матчей без поражений.

"Осасуна" была смята вчистую и без вопросов. Да, гости открыли счет после грубой ошибки Райковича, но дальше их на поле не было.

Герой вечера - 35-летний хавбек Дани Родригес, который сам забил идеальным по точности ударом с линии штрафной, а еще дважды результативно навесил на защитников Настасича и Раильо.

Мяч Рауля Гарсии в добавленное время выглядел нелогично, ведь по игре дело шло, скорее, к четвертому голу "Киновари" - взять хотя бы попытку Дардера, которую еле отразил Эррера.

Dani Rodriguez wins MVP of the Match for his goal and two assists in Mallorca’s 3-2 victory over Osasuna. ????????????pic.twitter.com/pNHGkG35Wk — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) December 21, 2023

В таблице у "Мальорки" после победы стало 18 очков, это 14-е место. У "Осасуны" - 19 баллов и 12-я позиция.

18-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Осасуна" - 3:2

Голы: Настасич, 12, Дани Родригес, 53, Раильо, 62 - Ибаньес, 7, Рауль Гарсия, 90+1

"Мальорка": Райкович - Гонсалес, Раильо, Настасич - Маффео, Саму Кошта, Морланес (Дардер, 71), Хауме Коста (Копете, 79) - Антонио Санчес (Льябрес, 90), Дани Родригес (Ндиай, 90) - Ларин (Абдон, 70)

"Осасуна": Эррера - Аресо, Давид Гарсия, Крус, Пенья - Монкайола (Барха, 81), Торро (Орос, 46), Мой Гомес (Муньос, 46) - Ибаньес (Авила, 66), Будимир, Арнаис (Рауль Гарсия, 66)

Предупреждения: Раильо, 28, Маффео, 47, Хауме Коста, 79 - Авила, 90+4