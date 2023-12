Примера. Алавес - Реал Мадрид 0:1. Васкес приносит зимнее чемпионство

Мадрид и "Алавес" сыграли скучный матч, в котором вообще не было стопроцентных голевых моментов.

Баски начали активнее, но все, что им удалось выжать за 10-15 минут на половине поля "Реала", - это удар Саму в руки Кепе и шанс Реббаха, который зазевался и забыл пробить.

У Мадрида ближе к концу первого тайма пошли стандарты, но без ударов. Также были две попытки Феде Вальверде издали - плотно, однако близко к центру, и Сивера без труда их отбил.

2 - @nachofi1990 ???????? is the first @realmadriden player to see two red cards ???????? in a single @LaLigaEN season since Sergio Ramos in 2017/18. Sanction. pic.twitter.com/LK92TcHAoZ

Почему "Реал" не завладел игровым преимуществом, как обычно? Усталость и травмы. Вне игры одновременно Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Камавинга и Винисиус - как тут провести нужную ветеранам ротацию? На кого подменить Родриго, который явно наелся в предыдущих матчах?

Еще хуже стало в начале второй половины, когда Начо наступил на ахилл Саму, и получил прямую красную. Некапитанский поступок, прямо скажем.

В меньшинстве "Реал" не развалился, конечно, но и воротам угрожал всего раз - это Родриго в сольном проходе пробил чуть мимо девятки. В свою очередь "Алавес" даже на контратаках скуп на голы - всего 14 в 18 турах, а в позиционное нападение баски, как оказалось, вообще не умеют. Нудятина.

11 - @realmadriden have conceded just 11 goals in LaLiga 2023/24; it is the third time in history that Real Madrid have conceded 11 or fewer goals after the first 17 games of a league campaign, following 1961/62 (10) and 1971/72 (11), ending champions in both campaigns. Security. pic.twitter.com/8Gcxj23wSi