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Хави назвал позором игру Барсы против Альмерии в первом тайме

Испания

Команды ушли на перерыв при равном счете (1:1)

Хави назвал позором игру Барсы против Альмерии в первом тайме

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Хави жестко раскритиковал игроков "Барселоны" в перерыве матча с "Альмерией".

Каталонцы одержали победу в 18-м туре Ла Лиги - 3:2. Команды ушли на перерыв при равном счете (1:1).

В раздевалке главный тренер "Барсы" провел жесткий разговор с футболистами. Он назвал игру в первом тайме позором и призвал игроков изменить отношение к делу. Хави сказал, что футболисты должны вкладывать душу, иначе ничего не выиграют. Свои высказывания тренер сопровождал ударами по доске со схемой.

Отдельно Хави высказал претензии к Роберту Левандовскому. По словам человека, который присутствовал в раздевалке, специалист еще никогда не был таким прямолинейным в критике игроков.

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Роберт Левандовский Барселона Хави
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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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