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Хави назвал позором игру Барсы против Альмерии в первом тайме
Команды ушли на перерыв при равном счете (1:1)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хави жестко раскритиковал игроков "Барселоны" в перерыве матча с "Альмерией".
Каталонцы одержали победу в 18-м туре Ла Лиги - 3:2. Команды ушли на перерыв при равном счете (1:1).
В раздевалке главный тренер "Барсы" провел жесткий разговор с футболистами. Он назвал игру в первом тайме позором и призвал игроков изменить отношение к делу. Хави сказал, что футболисты должны вкладывать душу, иначе ничего не выиграют. Свои высказывания тренер сопровождал ударами по доске со схемой.
Отдельно Хави высказал претензии к Роберту Левандовскому. По словам человека, который присутствовал в раздевалке, специалист еще никогда не был таким прямолинейным в критике игроков.
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