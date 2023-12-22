Хави назвал позором игру Барсы против Альмерии в первом тайме

Хави жестко раскритиковал игроков "Барселоны" в перерыве матча с "Альмерией".

Каталонцы одержали победу в 18-м туре Ла Лиги - 3:2. Команды ушли на перерыв при равном счете (1:1).

В раздевалке главный тренер "Барсы" провел жесткий разговор с футболистами. Он назвал игру в первом тайме позором и призвал игроков изменить отношение к делу. Хави сказал, что футболисты должны вкладывать душу, иначе ничего не выиграют. Свои высказывания тренер сопровождал ударами по доске со схемой.

Отдельно Хави высказал претензии к Роберту Левандовскому. По словам человека, который присутствовал в раздевалке, специалист еще никогда не был таким прямолинейным в критике игроков.