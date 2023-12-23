Ян Облак: Всегда можно мечтать, но до победы в ЛЧ нам далеко

Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак для Marca поделился комментариями о целях текущем сезоне для "Атлетико Мадрид"

"Всегда можно мечтать, но до победы в ЛЧ нам далеко. Сейчас наша главная цель это победить в Ла Лиге. Я помню как мы выиграли Ла Лигу в 2021 году. Это был очень важный момент для меня, я бы хотел снова ее выиграть", — сказал Облак.