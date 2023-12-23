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Барселона близка к новой сделке с Атлетико по Феликсу
Трансфер или аренда?
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По сообщениям испанского издания SPORT, "Барселона" и "Атлетико" в январе заключат новое соглашение об аренде Жоау Феликса каталонцами.
"Матрасники" требовали именно трансфера, но "сине-гранатовые" не готовы платить сумму, которую объявили для них боссы мадридцев.
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Сам игрок тоже за то, чтобы остаться в "Барселоне". Предложения из Саудовской Аравии его не интересуют.
Феликс провел за каталонцев 20 матчей. Он имеет в активе 6 голов и 3 ассиста.
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Источник:SPORT
Опубликовал: Виктор Иванчук
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