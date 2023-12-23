Барселона близка к новой сделке с Атлетико по Феликсу

По сообщениям испанского издания SPORT, "Барселона" и "Атлетико" в январе заключат новое соглашение об аренде Жоау Феликса каталонцами.

"Матрасники" требовали именно трансфера, но "сине-гранатовые" не готовы платить сумму, которую объявили для них боссы мадридцев.

Сам игрок тоже за то, чтобы остаться в "Барселоне". Предложения из Саудовской Аравии его не интересуют.

Феликс провел за каталонцев 20 матчей. Он имеет в активе 6 голов и 3 ассиста.