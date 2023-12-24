  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Источник: Реал Мадрид готов выкупить Винисиуса Тобиаса у Шахтера
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Реал Мадрид готов выкупить Винисиуса Тобиаса у Шахтера

Испания

Реал готов отдать хорошую сумму за бразильца

Источник: Реал Мадрид готов выкупить Винисиуса Тобиаса у Шахтера

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

Новина українською

Как сообщает AS, мадридский "Реал" решил выкупить у донецкого "Шахтера" защитника Винисиуса Тобиаса.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Как говорится в источнике, "Реал Мадрид" готов отдать 15 млн евро за 19-летнего бразильца Винисиуса Тобиаса, чтобы летом 2024 года он стал полноценным игроком "сливочных".

Напомним, в текущем сезоне Винисиус Тобиас отыграл в "Кастильи" шесть игр, в которых отдал две голевые передачи.

По теме
yellow-arrow
Руководители Барселоны намерены продать Левандовского - СМИ
yellow-arrow
УЕФА обнародовал дату проверки соблюдения финансовых правил
yellow-arrow
Закончат год в ТОП-3. Атлетико - Севилья 1:0. Видео гола и обзор матча
Шахтер (Донецк) Винисиус Тобиас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости