Источник: Реал Мадрид готов выкупить Винисиуса Тобиаса у Шахтера

Как сообщает AS, мадридский "Реал" решил выкупить у донецкого "Шахтера" защитника Винисиуса Тобиаса.

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Как говорится в источнике, "Реал Мадрид" готов отдать 15 млн евро за 19-летнего бразильца Винисиуса Тобиаса, чтобы летом 2024 года он стал полноценным игроком "сливочных".

Напомним, в текущем сезоне Винисиус Тобиас отыграл в "Кастильи" шесть игр, в которых отдал две голевые передачи.