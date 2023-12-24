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Источник: Реал Мадрид готов выкупить Винисиуса Тобиаса у Шахтера
Реал готов отдать хорошую сумму за бразильца
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Как сообщает AS, мадридский "Реал" решил выкупить у донецкого "Шахтера" защитника Винисиуса Тобиаса.
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Как говорится в источнике, "Реал Мадрид" готов отдать 15 млн евро за 19-летнего бразильца Винисиуса Тобиаса, чтобы летом 2024 года он стал полноценным игроком "сливочных".
Напомним, в текущем сезоне Винисиус Тобиас отыграл в "Кастильи" шесть игр, в которых отдал две голевые передачи.
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Источник:AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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