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Гризманн: Я не понимал, каким счастливым был в Атлетико. Пройдя через плохой этап, осознаешь, что имел

Испания

Гризманн рассказал об уходе в Барселону

Гризманн: Я не понимал, каким счастливым был в Атлетико. Пройдя через плохой этап, осознаешь, что имел

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Антуан Гризманн сказал, что до ухода в "Барсу" не понимал, насколько счастлив в "Атлетико".

- Это самый счастливый этап в вашей карьере?

- Да. Также я был счастлив на первом этапе в "Атлетико". Думаю, сейчас я счастлив, но, что еще важнее, я осознаю, что счастлив. Из-за этого я получаю больше удовольствия, потому что на первом этапе в "Атлетико" я не понимал, как счастлив был.

- Уход и возвращение помогли прожить это сильнее.

- Да, это так. Когда ты уходишь, то больше понимаешь. Ты счастлив здесь, но не осознаешь этого и живешь обычной жизнью. Когда ты уходишь и проходишь через плохой этап, ты понимаешь, что имел, и пытаешься вернуться к той любви, к тому уровню.

Теперь я каждое утро просыпаюсь и получаю удовольствие от всего: поход на тренировку, возможность носить эту эмблему, быть с партнерами по команде, быть с этим тренером. И моя семья здесь тоже очень счастлива, - сказал нападающий "Атлетико".

Гризманн был игроком "Барселоны" с 2019-го по 2023-й. Он провел за клуб 102 матча и забил 35 голов.

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Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона
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Источник:
as.com
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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