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Гризманн повторил рекорд Арагонеса по голам в Атлетико
Французский футболист забил свой 173-й мяч за матрасников
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн отметился дублем в матче чемпионата Испании с "Хетафе".
Как сообщает Opta Sport, французский футболист забил свой 173-й мяч за "Атлетико" и стал лучшим бомбардиром в истории испанского клуба, сравнявшись по голам с Луисом Арагонесом.
Напомним, "Атлетико" и "Хетафе" не выявили победителя в матче 18-го тура чемпионата Испании - 3:3. Игра прошла на стадионе "Цивитас Метрополитано" в Мадриде.
"Атлетико" сравнялся с "Барселоной" по количеству очков - их стало по 35. Каталонцы по дополнительным показателям занимают третью позицию, а мадридцы идут четвертыми. "Хетафе" занимает восьмое место с 26 очками. Лидером испанской Примеры является "Жирона".
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