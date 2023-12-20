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Гризманн повторил рекорд Арагонеса по голам в Атлетико

Испания

Французский футболист забил свой 173-й мяч за матрасников

Гризманн повторил рекорд Арагонеса по голам в Атлетико

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн отметился дублем в матче чемпионата Испании с "Хетафе".

Как сообщает Opta Sport, французский футболист забил свой 173-й мяч за "Атлетико" и стал лучшим бомбардиром в истории испанского клуба, сравнявшись по голам с Луисом Арагонесом.

Напомним, "Атлетико" и "Хетафе" не выявили победителя в матче 18-го тура чемпионата Испании - 3:3. Игра прошла на стадионе "Цивитас Метрополитано" в Мадриде.

"Атлетико" сравнялся с "Барселоной" по количеству очков - их стало по 35. Каталонцы по дополнительным показателям занимают третью позицию, а мадридцы идут четвертыми. "Хетафе" занимает восьмое место с 26 очками. Лидером испанской Примеры является "Жирона".

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Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн
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Источник:
OptaJose
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
20.12.2023 в 09:56
Не тільки рекорд, а і сама гра Гризманна викликає повагу! Справжній лідер Атлетико та ЗФ!
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
20.12.2023 в 09:56
Не тільки рекорд, а і сама гра Гризманна викликає повагу! Справжній лідер Атлетико та ЗФ!
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0
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PiterCantrope (Франківськ)
20.12.2023 в 09:52
Грінвуд класно грав в "Хетафе". Рахунок на користь "Жирони". Чим менше очок в "Атлетико", "Сосьєдада", "Більбао", тим більше шансів у "Жирони" на ЛЧ. У чемпіонство їхнє я досі мало вірю, а от в ЛЧ цілком можуть.
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