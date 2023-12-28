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Бернарду Силва - о Жоау Феликсе: Возможно, в Атлетико я бы тоже не добился успеха
Силва прокомментировал игру Феликса в Барселоне
Фото: Getty Images
Португальский полузащитник "Манчестера Сити" Бернарду Силва прокомментировал игру своего друга и товарища по сборной Жоау Феликса в "Барселоне".
"Я пришел в такой клуб, как "Манчестер Сити", к которому мои качества со временем адаптировались, но у Жоау Феликса в "Атлетико" такого не получилось. И это не критика в адрес "матрасников" или Жоау. "Атлетико" играет так всегда, а у Жоау другой стиль.
Возможно, в "Атлетико" я бы тоже не добился успеха. Я бы попытался адаптироваться в их команде и последовал за идеей тренера, но для меня это было бы очень трудно.
В конце концов, я рад за Феликса, ведь он наконец-то играет за команду, которая подходит его стилю. Он чувствует себя комфортно в "Барсе" и играет лучше, чем несколько лет назад", - приводит слова Бернарду Силвы Mundo Deportivo со ссылкой на A Bola.
В нынешнем сезоне Жоау Феликс сыграл в 25 матчах за клуб и сборную, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
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