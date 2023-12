Лука Модрич рассказал, о своих планах в мадридском Реале. Легенда остаётся?

Полузащитник "Реала Мадрида" Лука Модрич поделился видением своего будущего:

⚪️ Luka Modrić: “My plan is to keep making history at Real Madrid, to keep winning games, trophies and I hope it will happen this season”.



“Hopefully I will enjoy every moment because you never know how long this will last at the best club in the world”. pic.twitter.com/vyWqQdNrAl