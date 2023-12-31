Лука Модрич рассказал, о своих планах в мадридском Реале. Легенда остаётся?

Полузащитник "Реала Мадрида" Лука Модрич поделился видением своего будущего:

"Мой план - продолжать творить историю в Реале, продолжать выигрывать матчи и трофеи. Я надеюсь, что это произойдет в этом сезоне. Я буду наслаждаться каждым моментом, потому что никогда не знаешь, как долго это продлится в лучшем клубе мира", — приводит слова Модрича журналист Фабрицио Романо в Х