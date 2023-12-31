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Лука Модрич рассказал, о своих планах в мадридском Реале. Легенда остаётся?

Испания

В планах победы и трофеи

Лука Модрич рассказал, о своих планах в мадридском Реале. Легенда остаётся?

Фото: twitter.com/lukamodric10

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Полузащитник "Реала Мадрида" Лука Модрич поделился видением своего будущего:

"Мой план - продолжать творить историю в Реале, продолжать выигрывать матчи и трофеи. Я надеюсь, что это произойдет в этом сезоне. Я буду наслаждаться каждым моментом, потому что никогда не знаешь, как долго это продлится в лучшем клубе мира", — приводит слова Модрича журналист Фабрицио Романо в Х

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Напомним, Лука Модрич выступает за "Реал Мадрид" с 2012 года. За "сливочных" хорват отыграл 508 матчей, забил 38 голов и отдал 80 результативных передач.

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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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