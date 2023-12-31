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Лука Модрич рассказал, о своих планах в мадридском Реале. Легенда остаётся?
В планах победы и трофеи
Фото: twitter.com/lukamodric10
Полузащитник "Реала Мадрида" Лука Модрич поделился видением своего будущего:
"Мой план - продолжать творить историю в Реале, продолжать выигрывать матчи и трофеи. Я надеюсь, что это произойдет в этом сезоне. Я буду наслаждаться каждым моментом, потому что никогда не знаешь, как долго это продлится в лучшем клубе мира", — приводит слова Модрича журналист Фабрицио Романо в Х
⚪️ Luka Modrić: “My plan is to keep making history at Real Madrid, to keep winning games, trophies and I hope it will happen this season”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2023
“Hopefully I will enjoy every moment because you never know how long this will last at the best club in the world”. pic.twitter.com/vyWqQdNrAl
Напомним, Лука Модрич выступает за "Реал Мадрид" с 2012 года. За "сливочных" хорват отыграл 508 матчей, забил 38 голов и отдал 80 результативных передач.
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