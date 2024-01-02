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Де Йонг ответил на вопрос о возможном переходе из Барселоны в Манчестер Юнайтед
В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 11 матчах за клуб
Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21
Полузащитник каталонской "Барселоны" Френки де Йонг ответил на вопрос о возможном переходе в "Манчестер Юнайтед".
"Я нахожусь в клубе своей мечты - "Барселоне". Переход в АПЛ может дать мне новый импульс? Возможно. Но я очень доволен в "Барсе". На вопрос об уходе всегда сложно ответить. Пока что мне здесь хорошо!" - приводит слова де Йонга издание NOS в соцсетях.
Напомним, ранее сообщалось, что спортивный директор "Барселоны" Деку не поверил Френки де Йонгу, который заявил, что не смог поехать с командой на матч с "Антверпеном" из-за болезни. Позже агент нидерландского футболиста опроверг эти слухи.
В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.
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