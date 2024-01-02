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Форвард сборной Испании признался, что мог перейти в стан финалиста ЛЧ
Мората рассказал, что был близок к переходу в итальянский клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Атлетико" Альваро Мората рассказал, почему решил остаться в испанском клубе, вместо перехода в "Интер".
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"У меня сейчас очень хорошие отношения с тренером и спортивным директором "Интера". В свое время он помог мне с "Ювентусом", поэтому наши отношения прекрасные. Да, это правда, что я был близок к переходу в итальянский клуб. Но поговорив с Симеоне, я понял, что лучшим вариантом для меня будет остаться в "Атлетико"".
Летом СМИ сообщали, что "Интер" предлагал около 15 миллионов евро за трансфер.
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