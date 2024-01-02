Форвард сборной Испании признался, что мог перейти в стан финалиста ЛЧ

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората рассказал, почему решил остаться в испанском клубе, вместо перехода в "Интер".

"У меня сейчас очень хорошие отношения с тренером и спортивным директором "Интера". В свое время он помог мне с "Ювентусом", поэтому наши отношения прекрасные. Да, это правда, что я был близок к переходу в итальянский клуб. Но поговорив с Симеоне, я понял, что лучшим вариантом для меня будет остаться в "Атлетико"".