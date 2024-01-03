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Хави не исключает, что Барселона может подписать игрока Жироны
Посмотрим, на что способен клуб (с)
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес заявил, что он не говорил с Алейшем Гарсией о переходе в клуб.
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"Я сказал, что он мне нравится, но я не говорил с ним. Я не знаю, сможем ли мы подписать еще игроков. Посмотрим, на что способен клуб. На данный момент нет никаких новостей, я постоянно общаюсь с президентом и с Деку".
Гарсия, игрок "Жироны", публично выразил желание играть за "Барселону". Его считают одним из лучших полузащитников Ла Лиги в этом сезоне.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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