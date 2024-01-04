Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок Барселоны может присоединиться к Жироне
Нико Гонсалес может присоединиться к испанскому клубу
Фото: twitter.com
Экс-игрок "Барселоны" Нико Гонсалес может присоединиться к "Жироне" в январе. Об этом сообщает издание Мundo deportivo.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Руководители испанского клуба стремятся усилить состав команды, чтобы продолжить борьбу за титул в Ла Лиге, поэтому хотят подписать полузащитника "Порту", который летом прошлого года присоединился к португальскому клубу за 8 миллионов евро.
Нико сыграл в этом сезоне за "Порту" 14 матчей и не отметился никакими результативными действиями.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:mundo deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ворскла определилась с новым главным тренером - СМИ
- США планируют утилизировать ATACMS, которые могли бы передать Украине - СМИ
- Агент Довбика поставил точку относительно трансфера форварда Жироны
- Мбаппе сделал первый шаг, свидетельствующий о скором трансфере в Реал
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн