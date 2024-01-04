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Экс-игрок Барселоны может присоединиться к Жироне

Испания
Обновлено

Нико Гонсалес может присоединиться к испанскому клубу

Экс-игрок Барселоны может присоединиться к Жироне

Фото: twitter.com

Новина українською

Экс-игрок "Барселоны" Нико Гонсалес может присоединиться к "Жироне" в январе. Об этом сообщает издание Мundo deportivo.

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Руководители испанского клуба стремятся усилить состав команды, чтобы продолжить борьбу за титул в Ла Лиге, поэтому хотят подписать полузащитника "Порту", который летом прошлого года присоединился к португальскому клубу за 8 миллионов евро.

Нико сыграл в этом сезоне за "Порту" 14 матчей и не отметился никакими результативными действиями.

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Источник:
mundo deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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