Экс-игрок Барселоны может присоединиться к Жироне

Экс-игрок "Барселоны" Нико Гонсалес может присоединиться к "Жироне" в январе. Об этом сообщает издание Мundo deportivo.

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Руководители испанского клуба стремятся усилить состав команды, чтобы продолжить борьбу за титул в Ла Лиге, поэтому хотят подписать полузащитника "Порту", который летом прошлого года присоединился к португальскому клубу за 8 миллионов евро.

Нико сыграл в этом сезоне за "Порту" 14 матчей и не отметился никакими результативными действиями.