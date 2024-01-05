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Примера. Лас-Пальмас - Барселона 1:2. Чемпиону помог пенальти

Испания

Выстрадали

Примера. Лас-Пальмас - Барселона 1:2. Чемпиону помог пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лас-Пальмас" дома почти остановил "Барселону", но "почти", как мы знаем, не считается.

Хозяева открыли счет в первой же опасной вылазке - это Сандро классно прострелил на набежавшего Мунира. Помните еще обоих в футболках "Барсы"?

И это не все. Сандро дальше лез вперед и был близок ко второму голу, но с острого угла попал в штангу.

Каталонцы же за весь первый тайм ни разу не пробили в створ ворот. Чемпион играл безыдейно, медленно; пытался использовать высокую линию защиты соперника, но все время пасовал либо в офсайд, либо слишком сильно, и Вальес успевал подчищать.

Почему "Лас-Пальмас" проиграл? Из-за слишком глубокой, часто безвылазной обороны во втором тайме. Даже в плохом состоянии "Барса" начала создавать моменты. Рафинья два своих шанса упустил, хотя было остро, а вот Ферран Торрес с центра штрафной пробил щечкой точно. Голу предшествовало курьезное попадание мяча в голову Левандовскому - кажется, это единственный раз, когда мы сегодня видели на поле поляка.

После гола "Барса" не сбавила темп, но ей критично не хватало последнего паса. Вдобавок каталонцы чуть не пропустили с углового - и снова от "своего", Мармоля.

На поле уже появился 40-миллионный Витор Роке, когда Феликс пробил во вратаря, а Гюндогана завалили на добивании. Пенальти! И сам же Илкай его уверенно исполнил.

Выстраданная победа, но кому сейчас легко? "Реал" и "Жирона" тоже победили на тоненького.

В таблице у "Барсы" теперь 41 очко, это на 7 меньше, чем у дуэта лидеров. У "Лас-Пальмаса" - 10-е место и 25 баллов.

19-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Барселона" - 1:2

Голы: Мунир, 12 - Ферран Торрес, 55, Гюндоган, 90+3 (с пенальти)

"Лас-Пальмас": Вальес - Суарес (Синкгравен, 83), Коко, Мармоль, Серхи Кардона - Муньос, Перроне, Кириан Родригес - Мунир (Марк Кардона, 59), Сандро (Пехиньо, 68), Молейро (Луаодис, 68)

"Барселона": Пенья - Канселу (Кристенсен, 11), Араухо, Кунде, Бальде - де Йонг, Гюндоган, Роберто (Фермин Лопес, 78) - Рафинья (Ямаль, 72), Левандовский (Феликс, 72), Ферран Торрес (Роке, 78)

Предупреждения: Суарес, 58, Коко, 79, Муньос, 88, Серхи Кардона, 89, Кириан Родригес, 90+1 - Роберто, 20, Ямаль, 81

Удаление: Синкгравен, 90+1

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Барселона Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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Комментарии
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PiterCantrope (Франківськ)
05.01.2024 в 00:50
Шо з гравцями "Барселони" таке? Захист "Лас Пальмаса" тримав лінію 40-45 метрів від своїх воріт, а захисники і півзахист "Барси" не змогли жодного разу їм закинути за спину пас. Пірло в такій грі віддав би 5 асистів.
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Комментарии 12
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PiterCantrope (Франківськ)
05.01.2024 в 00:50
Шо з гравцями "Барселони" таке? Захист "Лас Пальмаса" тримав лінію 40-45 метрів від своїх воріт, а захисники і півзахист "Барси" не змогли жодного разу їм закинути за спину пас. Пірло в такій грі віддав би 5 асистів.
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0
0
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KondratCheUa (Чернигов)
05.01.2024 в 00:45
Голубые бомжи в своём репертуареПоздравляю барсонутых с такой чудесной игрой их команды!
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Бapceлиниyс
05.01.2024 в 00:44
Пеналь законный и нех тут пиз@еть.
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Spokoyno (Київ)
05.01.2024 в 00:46
Так не можна підплигнувши вверх, самостійно полетіти вперед
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Бapceлиниyс
05.01.2024 в 00:49
Канешна!
 
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Бapceлиниyс
05.01.2024 в 00:42
Всех, кто за Барсу с победой блъ!!!
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Spokoyno (Київ)
05.01.2024 в 00:41
Тяжко... важко утім перемога все одно за БАРСОЮ! Хоч до пенальті обидві команди навіть на гол "НЕ заробили" xG менш одиниці.
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Spokoyno (Київ)
05.01.2024 в 00:44
Роберт АУ!!! xG - 0,17; хА - 0,01
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Бapceлиниyс
05.01.2024 в 00:45
В топку Роберта!
 
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Spokoyno (Київ)
05.01.2024 в 00:47
А як же Ваше право РЛ на почесний "пендель"
 
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Бapceлиниyс
05.01.2024 в 00:40
мадри@асы
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Spokoyno (Київ)
05.01.2024 в 00:52
Пане Олеже наФІГа Ви кличете цих дітЛОХів Прилізуть, обісруться від "захвату" На більше вони НЕ СПРОМОЖНІ!
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