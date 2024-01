Примера. Лас-Пальмас - Барселона 1:2. Чемпиону помог пенальти

"Лас-Пальмас" дома почти остановил "Барселону", но "почти", как мы знаем, не считается.

Хозяева открыли счет в первой же опасной вылазке - это Сандро классно прострелил на набежавшего Мунира. Помните еще обоих в футболках "Барсы"?

И это не все. Сандро дальше лез вперед и был близок ко второму голу, но с острого угла попал в штангу.

Каталонцы же за весь первый тайм ни разу не пробили в створ ворот. Чемпион играл безыдейно, медленно; пытался использовать высокую линию защиты соперника, но все время пасовал либо в офсайд, либо слишком сильно, и Вальес успевал подчищать.

Почему "Лас-Пальмас" проиграл? Из-за слишком глубокой, часто безвылазной обороны во втором тайме. Даже в плохом состоянии "Барса" начала создавать моменты. Рафинья два своих шанса упустил, хотя было остро, а вот Ферран Торрес с центра штрафной пробил щечкой точно. Голу предшествовало курьезное попадание мяча в голову Левандовскому - кажется, это единственный раз, когда мы сегодня видели на поле поляка.

После гола "Барса" не сбавила темп, но ей критично не хватало последнего паса. Вдобавок каталонцы чуть не пропустили с углового - и снова от "своего", Мармоля.

На поле уже появился 40-миллионный Витор Роке, когда Феликс пробил во вратаря, а Гюндогана завалили на добивании. Пенальти! И сам же Илкай его уверенно исполнил.

19 - No team has won more points thanks to goals in the last 15 minutes of @LaLigaEn 23/24 than @FCBarcelona_es ???????? (19), while only Celta de Vigo (12) and Almería (8) have lost more in this period than #LasPalmas (6, as many as Valencia and Real Sociedad). Push. pic.twitter.com/uEjYVBRYh9