Примера. Лас-Пальмас - Барселона 1:2. Чемпиону помог пенальти

"Лас-Пальмас" дома почти остановил "Барселону", но "почти", как мы знаем, не считается.

Хозяева открыли счет в первой же опасной вылазке - это Сандро классно прострелил на набежавшего Мунира. Помните еще обоих в футболках "Барсы"?

И это не все. Сандро дальше лез вперед и был близок ко второму голу, но с острого угла попал в штангу.

Каталонцы же за весь первый тайм ни разу не пробили в створ ворот. Чемпион играл безыдейно, медленно; пытался использовать высокую линию защиты соперника, но все время пасовал либо в офсайд, либо слишком сильно, и Вальес успевал подчищать.

???? Barcelona's first goal, Ferran Torres



pic.twitter.com/MXsKGHWFag — Leo Messi (@Messi_10_30) January 4, 2024

Почему "Лас-Пальмас" проиграл? Из-за слишком глубокой, часто безвылазной обороны во втором тайме. Даже в плохом состоянии "Барса" начала создавать моменты. Рафинья два своих шанса упустил, хотя было остро, а вот Ферран Торрес с центра штрафной пробил щечкой точно. Голу предшествовало курьезное попадание мяча в голову Левандовскому - кажется, это единственный раз, когда мы сегодня видели на поле поляка.

После гола "Барса" не сбавила темп, но ей критично не хватало последнего паса. Вдобавок каталонцы чуть не пропустили с углового - и снова от "своего", Мармоля.

На поле уже появился 40-миллионный Витор Роке, когда Феликс пробил во вратаря, а Гюндогана завалили на добивании. Пенальти! И сам же Илкай его уверенно исполнил.

19 - No team has won more points thanks to goals in the last 15 minutes of @LaLigaEn 23/24 than @FCBarcelona_es ???????? (19), while only Celta de Vigo (12) and Almería (8) have lost more in this period than #LasPalmas (6, as many as Valencia and Real Sociedad). Push. pic.twitter.com/uEjYVBRYh9 — OptaJose (@OptaJose) January 4, 2024

Выстраданная победа, но кому сейчас легко? "Реал" и "Жирона" тоже победили на тоненького.

В таблице у "Барсы" теперь 41 очко, это на 7 меньше, чем у дуэта лидеров. У "Лас-Пальмаса" - 10-е место и 25 баллов.

19-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Барселона" - 1:2

Голы: Мунир, 12 - Ферран Торрес, 55, Гюндоган, 90+3 (с пенальти)

"Лас-Пальмас": Вальес - Суарес (Синкгравен, 83), Коко, Мармоль, Серхи Кардона - Муньос, Перроне, Кириан Родригес - Мунир (Марк Кардона, 59), Сандро (Пехиньо, 68), Молейро (Луаодис, 68)

"Барселона": Пенья - Канселу (Кристенсен, 11), Араухо, Кунде, Бальде - де Йонг, Гюндоган, Роберто (Фермин Лопес, 78) - Рафинья (Ямаль, 72), Левандовский (Феликс, 72), Ферран Торрес (Роке, 78)

Предупреждения: Суарес, 58, Коко, 79, Муньос, 88, Серхи Кардона, 89, Кириан Родригес, 90+1 - Роберто, 20, Ямаль, 81

Удаление: Синкгравен, 90+1