Хави - о 2:1 с Лас-Пальмасом: Барса играла на победу и заслуженно выиграла

Хави оценил победу над "Лас-Пальмасом".

"Барселона" выиграла у "Лас-Пальмаса" (2:1) в 19-м туре Ла Лиги, забив победный мяч с пенальти на 93-й минуте.

- Что скажете о матче?

- Нам не удавались глубокие передачи. Но во втором тайме мы поработали над этим, команда понимает этот аспект, ведь мы его тренировали. Однако так сложилась игра.

После потерь мы хорошо действовали в прессинге. Думаю, мы играли на победу и заслуженно выиграли, - отметил главный тренер "Барселоны".