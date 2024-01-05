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Хави - о 2:1 с Лас-Пальмасом: Барса играла на победу и заслуженно выиграла
Хави оценил победу над Лас-Пальмасом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хави оценил победу над "Лас-Пальмасом".
"Барселона" выиграла у "Лас-Пальмаса" (2:1) в 19-м туре Ла Лиги, забив победный мяч с пенальти на 93-й минуте.
- Что скажете о матче?
- Нам не удавались глубокие передачи. Но во втором тайме мы поработали над этим, команда понимает этот аспект, ведь мы его тренировали. Однако так сложилась игра.
После потерь мы хорошо действовали в прессинге. Думаю, мы играли на победу и заслуженно выиграли, - отметил главный тренер "Барселоны".
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Источник:as
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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Desert resident
05.01.2024 в 11:40
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