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Хави - о 2:1 с Лас-Пальмасом: Барса играла на победу и заслуженно выиграла

Испания

Хави оценил победу над Лас-Пальмасом

Хави - о 2:1 с Лас-Пальмасом: Барса играла на победу и заслуженно выиграла

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хави оценил победу над "Лас-Пальмасом".

"Барселона" выиграла у "Лас-Пальмаса" (2:1) в 19-м туре Ла Лиги, забив победный мяч с пенальти на 93-й минуте.

- Что скажете о матче?

- Нам не удавались глубокие передачи. Но во втором тайме мы поработали над этим, команда понимает этот аспект, ведь мы его тренировали. Однако так сложилась игра.

После потерь мы хорошо действовали в прессинге. Думаю, мы играли на победу и заслуженно выиграли, - отметил главный тренер "Барселоны".

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Барселона Хави
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Desert resident
05.01.2024 в 11:40
Игра хреновая!!!
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Комментарии 1
Desert resident
05.01.2024 в 11:40
Игра хреновая!!!
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