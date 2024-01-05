С развязкой в добавленное время. Лас-Пальмас - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
У каталонцев тоже есть характер
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Барселона" решила не отставать от "Реала" с "Жироной" и тоже выиграла первый матч в 2024 году на последних минутах.
Илкай Гюндоган - вот герой; он и заработал пенальти, и реализовал. При этом качество игры "Барсы" не даст Хави насладиться победой - чемпион снова выглядел медленно и часто ошибался.
19-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио Гран-Канария"
"Лас-Пальмас" - "Барселона" - 1:2
Голы: Мунир, 12 - Ферран Торрес, 55, Гюндоган, 90+3 (с пенальти)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- CIES назвало имя самого дорогого футболиста мира. Это не Холанд или Мбаппе
- Заместитель командира бригады: Помощь от Довбика поступает нам давно и в больших объемах
- "После ЧМ-2006". Милевский раскрыл сумму самых больших премиальных в карьере
- Феноменально! Жирона - Атлетико 4:3. Видео голов и обзор матча
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн