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С развязкой в добавленное время. Лас-Пальмас - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео

У каталонцев тоже есть характер

С развязкой в добавленное время. Лас-Пальмас - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" решила не отставать от "Реала" с "Жироной" и тоже выиграла первый матч в 2024 году на последних минутах.

Илкай Гюндоган - вот герой; он и заработал пенальти, и реализовал. При этом качество игры "Барсы" не даст Хави насладиться победой - чемпион снова выглядел медленно и часто ошибался.

19-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Барселона" - 1:2

Голы: Мунир, 12 - Ферран Торрес, 55, Гюндоган, 90+3 (с пенальти)

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Барселона Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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