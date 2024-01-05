Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти выбрал вратаря Реала на поединок Кубка Испании
Кепа или Лунин?
rea lmadrid
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти определился с вратарем, который сыграет в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Арандины".
"Кепа будет играть завтра. Конкуренция в воротах существует, и это хорошо для нас и для голкиперов, которые одновременно мотивированы и очень хорошо работают", - приводит слова Анчелотти официальный сайт "сливочных".
Матч "Арандина" - "Реал" состоится 6 января и начнется в 22:30 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Анчелотти решил, что Лунин будет участвовать в матчах чемпионата Испании, в то время, как Кепа Аррисабалага будет защищать в ворота в Кубке страны и Лиге чемпионов.
Популярное сейчас
- Цитаишвили - о своем будущем: Будем разговаривать с Суркисом
- Полузащитник Зари стал свободным агентом
- Лунин будет основным в Ла Лиге, Ворскла назначила и. о. главного тренера, а Шахтер подпишет молодого бразильца. Главные новости за 4 января
- Феноменально! Жирона - Атлетико 4:3. Видео голов и обзор матча
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО