Анчелотти выбрал вратаря Реала на поединок Кубка Испании

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти определился с вратарем, который сыграет в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Арандины".

"Кепа будет играть завтра. Конкуренция в воротах существует, и это хорошо для нас и для голкиперов, которые одновременно мотивированы и очень хорошо работают", - приводит слова Анчелотти официальный сайт "сливочных".

Матч "Арандина" - "Реал" состоится 6 января и начнется в 22:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Анчелотти решил, что Лунин будет участвовать в матчах чемпионата Испании, в то время, как Кепа Аррисабалага будет защищать в ворота в Кубке страны и Лиге чемпионов.