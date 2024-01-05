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Анчелотти выбрал вратаря Реала на поединок Кубка Испании

Испания

Кепа или Лунин?

Анчелотти выбрал вратаря Реала на поединок Кубка Испании

rea lmadrid

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти определился с вратарем, который сыграет в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Арандины".

"Кепа будет играть завтра. Конкуренция в воротах существует, и это хорошо для нас и для голкиперов, которые одновременно мотивированы и очень хорошо работают", - приводит слова Анчелотти официальный сайт "сливочных".

Матч "Арандина" - "Реал" состоится 6 января и начнется в 22:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Анчелотти решил, что Лунин будет участвовать в матчах чемпионата Испании, в то время, как Кепа Аррисабалага будет защищать в ворота в Кубке страны и Лиге чемпионов.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Кепа Аррисабалага
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Источник:
realmadrid.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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