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Довбик получил одну из самых низких оценок в матче Кубка Испании
За 20 минут времени
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 1/16 финала Кубка Испании "Эльче" - "Жирона" принимал участие украинец Артем Довбик. Он начал игру со скамейки запасных, но игровые минуты все-таки имел. На 75-й минуте, при счете 0:2 в пользу каталонцев, Артем сменил Стуани.
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Довбик имел 10 касаний мяча, 5 точных пасов из 6-ти, 4 потери мяча, в его пассиве одна проигранная наземная борьба, а в активе 1 вынос сферы подальше от ворот. Также у него 0 ударов по воротам. Аналитический портал Sofascore поставил украинцу одну из самых низких оценок в матче - 6,4.
"Жирона", благодаря победе, проходит в 1/8 финала Кубка Испаниии. Свой следующий матч команда проведет 14 января против "Альмерии" в Ла Лиге.
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