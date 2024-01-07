С Камавингой все хорошо, Менди сыграет в следующем матче: Анчелотти рассказал о кадровом состоянии Реала

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, как себя чувствует Эдуардо Камавинга после матча Кубка Испании против "Арандины". Француза была раньше времени заменено на 59 минуте встречи.

“Камавинга получил удар в спину, но с ним все хорошо. Ферланд Менди тоже вернется, и он сыграет в следующей игре”, - сказал Анчелотти.

Для Камавинги этот матч стал первым с 11 ноября – весь этот период он пропустил из-за травмы. Ферлан Менди пропустил последние три поединка также из-за повреждений.

Следующий матч "Реал" проведет 10 января против "Атлетико" в рамках Суперкубка Испании в Эр-Рияде.