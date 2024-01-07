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С Камавингой все хорошо, Менди сыграет в следующем матче: Анчелотти рассказал о кадровом состоянии Реала

Испания

Эдуардо заранее покинул поле в кубковом поединке

С Камавингой все хорошо, Менди сыграет в следующем матче: Анчелотти рассказал о кадровом состоянии Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, как себя чувствует Эдуардо Камавинга после матча Кубка Испании против "Арандины". Француза была раньше времени заменено на 59 минуте встречи.

“Камавинга получил удар в спину, но с ним все хорошо. Ферланд Менди тоже вернется, и он сыграет в следующей игре”, - сказал Анчелотти.

Для Камавинги этот матч стал первым с 11 ноября – весь этот период он пропустил из-за травмы. Ферлан Менди пропустил последние три поединка также из-за повреждений.

Следующий матч "Реал" проведет 10 января против "Атлетико" в рамках Суперкубка Испании в Эр-Рияде.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Ферлан Менди Эдуарду Камавинга
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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