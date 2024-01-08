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Хави - о 3:2 с Барбастро: Мы контролировали игру, но усложнили ее своими ошибками

Испания

Тренер не понравилось, что команда потеряла концентрацию

Хави - о 3:2 с Барбастро: Мы контролировали игру, но усложнили ее своими ошибками

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Хави не понравилось, что "Барселона" потеряла концентрацию в игре с "Барбастро".

"Нам пришлось немного помучиться. Мы уверенно провели первый тайм, казалось, что все идет хорошо, но такие матчи всегда складываются нелегко. Получилось сложнее, чем должно было бы быть. Но мы в 1/8 финала и достигли своей цели.

Нам не хватило концентрации. Мы контролировали игру, но усложнили ее себе своими ошибками. И отмененный гол [Феликса из-за офсайда]...

Мне говорят, что мяч был забит по правилам. Жаль, что в этом турнире нет видеоповторов, я не могу такого понять, пусть даже это и стадион низшей категории", - сказал главный тренер "Барселоны" после победы со счетом 3:2.

Матч обслуживала бригада судей под руководством Хуана Сантаны.

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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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