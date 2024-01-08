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Кубок короля. Вильярреал вылетел от середняка третьего дивизиона
Сенсация!
Фото: twitter.com/VillarrealCF
Матч "Вильярреала" и "Унионистас де Саламанка" вчера остановили на 90-й минуте при счете 1:1 из-за проблем с освещением на стадионе.
Сегодня команды сыграли два экстра-тайма, но победителя на выявили - андердог сражался отчаянно и почти ничего не позволил создать у своих ворот; вспомнить можно лишь удар Терратса со штрафного.
Так игра перешла в серию пенальти, где 40-летний Пепе Рейна совершил изумительный сэйв, но этого было мало ввиду промахов Альберто Морено и Кике Фемении.
Об остальных матчах 1/16 финала Кубка короля можно почитать детально здесь и здесь.
1/16 финала Кубка короля. Саламанка. "Рейна София"
"Унионистас де Саламанка" (ІІІ) - "Вильярреал" - 1:1 (по пенальти 7:6)
Голы: Планас, 87 (с пенальти) - Ахомаш, 82
"Вильярреал": Рейна - Альти, Куэнка, Байи (Коклен, 69), Альберто Морено - Парехо (Лекович, 77), Комесанья, Баэна (Терратс, 69) - Ахомаш (Тригейрос, 90), Жерар Морено, Моралес (Серлот, 69)
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