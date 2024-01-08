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Украинцы узнали своих соперников. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
С кем сыграют украинцы?
Getty Images / Global Images Ukraine
В понедельник состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
Жеребьевка определила, что текущие обладатели трофея "Реал", в котором играет украинский голкипер Андрей Лунин, встретится с "Атлетико".
"Жирона", в составе которой есть Виктор Цыганков и Артем Довбик, будет соревноваться с "Райо Вальекано".
"Валенсия" Романа Яремчука будет играть против "Сельты".
Матчи состоятся 16, 17 и 18 января.
Полный список пар 1/8 Кубка Испании:
- "Унионистас" - "Барселона";
- "Тенерифе" - "Мальорка";
- "Хетафе" - "Севилья";
- "Осасуна" - "Реал Сосьедад";
- "Валенсия" - "Сельта";
- "Атлетик" - "Алавес";
- "Атлетико" - "Реал Мадрид";
- "Жирона" - "Райо Вальекано".
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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