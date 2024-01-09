Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде прокомментировал предложения о переходе в Саудовскую Аравию.

"Сейчас для меня невозможно перейти в Саудовскую лигу. Никаких шансов. 10, 20 или 30 миллионов не изменят мою жизнь. Я в "Реале, лучшем клубе мира. Мне нравится моя жизнь в Мадриде, то же самое касается и моей семьи, вот и все".