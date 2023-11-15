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Вальверде - об ударе Баэна за слова о ребенке: Ни о чем не жалею. В тот день грань была перейдена

Испания

Вальверде вспомнил, как ударил игрока Вильярреала

Вальверде - об ударе Баэна за слова о ребенке: Ни о чем не жалею. В тот день грань была перейдена

Getty Images / Global Images Ukraine

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Федерико Вальверде вспомнил, как ударил игрока "Вильярреала" на парковке.

Алекс Баэна издевался и шутил над тем, что семья хавбека "Реала" могла потерять ребенка, во время матча команд в апреле. После игры уругваец нанес обидчику удар в лицо.

"Все знают заголовки газет. Все знают обе стороны "истории". Я не хочу снова поднимать эти страшные темы. Я хочу сказать только следующее ....

На футбольном поле вы можете называть меня практически как угодно, и меня это не беспокоит. Я вас умоляю, я же уругваец!

Но есть определенные границы, которые нельзя переступать. Не как футболисту, а как человеку. Что-то скажете о моей семье - и это уже не футбол.

В тот день была перейдена грань. Должен ли я был реагировать? Наверное, нет. Возможно, я должен был пойти домой и съесть с сыном бургер, съесть наггетсы и посмотреть мультики. Но я человек, и иногда нужно постоять за себя и за свою семью.

Мне было больно видеть, как СМИ изображали меня жестоким человеком. Было сказано много лжи, которая впоследствии оказалась неправдой. Но, честно говоря, я ни о чем не жалею, потому что это помогло мне стать еще сильнее как личности и еще больше сплотило нашу семью", - отметил Вальверде.

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Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
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Источник:
theplayerstribune
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