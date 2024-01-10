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Барселона отклоняет все предложения по трансферу четырех игроков. Виктор Роке – среди них
Клуб не готов попрощаться с четырьмя игроками
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adria Puig/Anadolu
У "Барселоны" есть серьезные финансовые сложности; чтобы решить их, собственным нужно привлечь значительные средства. Лучший способ - это продать несколько игроков.
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В связи с этим "Барса" готова попрощаться с несколькими футболистами, если за них хорошо заплатят Но есть четыре игрока, которые не продаются. Это Араухо, Гави и Педри.
Виктор Роке тоже есть в этом списке. Но он только что присоединился к "Барселоне", поэтому существует низкая вероятность трансфера.
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