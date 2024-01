Суперкубок Испании. Реал - Атлетико 5:3. Ураганная победа Сливочных в дерби

"Атлетико" и "Реал" выдали безумный матч в Саудовской Аравии, который еще долго будут обсуждать.

"Матрасники" лучше начали матч, и дело не только в голе Эрмосо после углового. Команда Симеоне быстрее двигалась, прессинговала и могла забить еще - Кепа вытащил удар Лино, а Мората не попал с острого угла.

"Реал" вступил в игру позже. Сигналом стал голевой угловой - это Модрич нашел в штрафной Рюдигера.

С этой минуты и вплоть до свистка на перерыв "Реал" полностью контролировал игру, агрессивно атаковал, создавал моменты. Гол Ферлана Менди после прострела от Карвахаля выглядел и красиво, и логично.

4 - This is the first time with four goals in first time in Madrilenian derbi between Real Madrid ⚪️???? and Atlético de Madrid ????⚪️ in all competitions in the 21st Century. Spectacle. ⚽️ pic.twitter.com/43QbyG6hbu — OptaJose (@OptaJose) January 10, 2024

"Атлетико" на этом отрезке удержался в игре только благодаря судье, который игнорировал все падения Винисиуса, и еще ветеранам. Ян Облак в немыслимом стиле отбил удар Родриго в упор, а Антуан Гризманн выполнил соло, уделав одним финтом Модрича и Начо. Кепа пытался достать, но нет. 2:2!

Неудивительно, что на второй тайм тренеры попросили команды сыграть осторожнее. Пространства как по волшебству стало меньше, подкатов - больше. У "Реала" мог забить Карвахаль, у "Атлетико" - Лино.

1990 - This is the first time with Real Madrid and Atlético de Madrid scoring 3+ goals each one in a single clash in all competitions since April 1990 (ATM 3-3 RM at Vicente Calderón in LaLiga). Derby. pic.twitter.com/2dDWaDkpT4 — OptaJose (@OptaJose) January 10, 2024

Голы, однако, пошли аж в самой концовке. Сперва Кепа ошибся на выходе и вкупе с удачной игрой Мораты это привело к автоголу Рюдигера.

Но каков "Реал!" Проход Винисиуса; один удар, второй - и с третьей попытки Карвахаль таки расстрелял ворота, переведя игру в экстра-таймы.

Ну, а там у "Матрасников" уже просто не хватило сил. Они припарковали "автобус" и сражались, как умели, однако не достояли пять минут - слишком уставший Савич "замкнул" в свои ворота прострел Карвахаля. А на закуску еще и Браим опередил Облака.

Бешенный матч! Невероятный! Большая радость для болельщиков такое видеть. При этом тренеры, скорее, грустят, ведь игроки страшно устали, а впереди не только финал Суперкубка против победителя пары "Барселона" - "Осасуна", но и возвращение в Испанию, где всех ждет отдохнувшая "Жирона".

1/2 финала Суперкубка Испании. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"

"Реал" - "Атлетико" - 5:3

Голы: Рюдигер, 20, Менди, 29, Карвахаль, 85, Савич, 116 (автогол), Браим Диас, 120+2 - Эрмосо, 6, Гризманн, 37, Рюдигер, 78 (автогол)

"Реал": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди (Камавинга, 82) - Вальверде (Гюлер, 112), Чуамени (Браим Диас, 82), Модрич (Кроос, 67) - Беллингем - Родриго (Себальос, 105), Винисиус (Хоселу, 105)

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Льоренте, де Пауль (Витсель, 90), Коке (Галан, 104), Сауль (Молина, 67), Самуэл Лино (Рикельме, 67) - Гризманн, Мората (Корреа, 91)