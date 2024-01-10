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Суперкубок Испании. Реал - Атлетико 5:3. Ураганная победа Сливочных в дерби

Испания
Обновлено

Дерби удалось!

Суперкубок Испании. Реал - Атлетико 5:3. Ураганная победа Сливочных в дерби

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" и "Реал" выдали безумный матч в Саудовской Аравии, который еще долго будут обсуждать.

"Матрасники" лучше начали матч, и дело не только в голе Эрмосо после углового. Команда Симеоне быстрее двигалась, прессинговала и могла забить еще - Кепа вытащил удар Лино, а Мората не попал с острого угла.

"Реал" вступил в игру позже. Сигналом стал голевой угловой - это Модрич нашел в штрафной Рюдигера.

С этой минуты и вплоть до свистка на перерыв "Реал" полностью контролировал игру, агрессивно атаковал, создавал моменты. Гол Ферлана Менди после прострела от Карвахаля выглядел и красиво, и логично.

"Атлетико" на этом отрезке удержался в игре только благодаря судье, который игнорировал все падения Винисиуса, и еще ветеранам. Ян Облак в немыслимом стиле отбил удар Родриго в упор, а Антуан Гризманн выполнил соло, уделав одним финтом Модрича и Начо. Кепа пытался достать, но нет. 2:2!

Неудивительно, что на второй тайм тренеры попросили команды сыграть осторожнее. Пространства как по волшебству стало меньше, подкатов - больше. У "Реала" мог забить Карвахаль, у "Атлетико" - Лино.

Голы, однако, пошли аж в самой концовке. Сперва Кепа ошибся на выходе и вкупе с удачной игрой Мораты это привело к автоголу Рюдигера.

Но каков "Реал!" Проход Винисиуса; один удар, второй - и с третьей попытки Карвахаль таки расстрелял ворота, переведя игру в экстра-таймы.

Ну, а там у "Матрасников" уже просто не хватило сил. Они припарковали "автобус" и сражались, как умели, однако не достояли пять минут - слишком уставший Савич "замкнул" в свои ворота прострел Карвахаля. А на закуску еще и Браим опередил Облака.

Бешенный матч! Невероятный! Большая радость для болельщиков такое видеть. При этом тренеры, скорее, грустят, ведь игроки страшно устали, а впереди не только финал Суперкубка против победителя пары "Барселона" - "Осасуна", но и возвращение в Испанию, где всех ждет отдохнувшая "Жирона".

1/2 финала Суперкубка Испании. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"

"Реал" - "Атлетико" - 5:3

Голы: Рюдигер, 20, Менди, 29, Карвахаль, 85, Савич, 116 (автогол), Браим Диас, 120+2 - Эрмосо, 6, Гризманн, 37, Рюдигер, 78 (автогол)

"Реал": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди (Камавинга, 82) - Вальверде (Гюлер, 112), Чуамени (Браим Диас, 82), Модрич (Кроос, 67) - Беллингем - Родриго (Себальос, 105), Винисиус (Хоселу, 105)

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Льоренте, де Пауль (Витсель, 90), Коке (Галан, 104), Сауль (Молина, 67), Самуэл Лино (Рикельме, 67) - Гризманн, Мората (Корреа, 91)

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1 голосов
Комментарии
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 00:45
Так, ну шо, я свои кучки уже наложил, а где ж остальные мои собратья?
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Комментарии 30
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 00:45
Так, ну шо, я свои кучки уже наложил, а где ж остальные мои собратья?
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0
1
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 00:40
Ну как же ж без пидрида в финале, ну? Финал Барса-пидрид уже ж заранее проплачен наперёд. Какое там нах катлетико, какая там нах отсасуна, я вас умаляю. Завтра тоже будет комедия с победой в конце Барсы.
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0
1
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KondratCheUa (Чернигов)
11.01.2024 в 00:33
Ух какая игра, триллер! Матрасам даже судейка не помог!Поздравляю всех болельщиков Реала с победой и выходом в финал!
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1
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 00:48
Триллер по сценарию, мы вас в первом, а вы нас во втором и шоб никто не догадался.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
11.01.2024 в 00:22
Ахтунг. На ветке появился злобный барсук, отбившийся от стада (или это стадо отбилось от него ? ). Опасен в своем отчаянии. А ведь главное огорчение у него завтра.
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 00:19
Продажные матрасные твари снова слили пидриду устроив показуху. Тьфу блъ..
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2
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 00:14
И как только играть с пидридом эти двое мадридских шлемазла, Мората и Льоренте, сразу, куда-то пропадают, их на поле не видно. Козлы блъ.
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0
2
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hrdhrd (Україна)
11.01.2024 в 00:12
Классный матч, ну и любимый вариант развития событий для Атлетико - пропущенный гол под занавес основного времени и еще парочка в дополнительное. В очередной раз напомнили матрасам про 92:48
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2
0
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 00:29
Слили вам, как всегда потомушто. То 3-1 в сентябре исключение.
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0
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hrdhrd (Україна)
11.01.2024 в 00:42
Давайте еще Барселона сольет в финале, мы не против))
 
1
0
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 00:50
Тавотхуйвам.
 
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 00:10
Я такого трусливого катлетико, как во втором тайме ещё не видел. Прижимались к своим воротам добровольно без всякого на них давления со стороны пидрида. Позор.
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Cаmpeón
11.01.2024 в 00:14
вгомонися, дурень!забагато твоїх фантазій на цьому сайті
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 00:24
А тебя оно е@ёт, обыкновенный рядовой форумчанин Витя? Не нравится, дёргай мимо тогда. Пишу, шо хочу. Одну правду к тому же пишу.
 
0
2
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KondratCheUa (Чернигов)
11.01.2024 в 00:31
Очередной бред сивой кобылы ты пишешь Барсопедриниус!
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 00:34
Я то пишу правду, а вот ты только и делаешь, шо перекручиваешь мой ник думая, шо это очень остроумно с твоей стороны. Ты ж смотри малец, я ж могу и в угол тебя поставить, если захочу. Так шо тише будь и дыши носом.
 
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Барселиниyc
11.01.2024 в 00:08
Мой пукан набрал рабочую температуру как и обещал перед матчем. Алекс, знп
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metall5291 (Kharkiv)
11.01.2024 в 00:07
Действительно ураганный матч. Браво обеим командам. Реал был фаворитом и до игры, и в игре. А вот Кепа чуть не испортил. Может быть уважаемый Папа Карло пересмотрит свой постулат "кто угодно, но не Лунин" ??? Всей команде браво, Кепу простим, по случаю победы. Лунину нужен хороший дублер. В финале с Осасуной (ну не с барсуками же ) должно быть полегче.
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KondratCheUa (Чернигов)
11.01.2024 в 00:36
Кепа конечно сыграл в лучших своих традициях, нельзя его на финал ставить!
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hrdhrd (Україна)
11.01.2024 в 00:44
Да, Кепа сам себя превзошел, такое что-то мочил. Лунин конечно не предел мечтаний, но на сегодня выглядит увереннее испанца. Побыстрее бы уже Куртуа вернулся, надоела эта чехарда.
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 00:05
Но шо ж, придётся в финале топтать Пидрид, как в прошлом году.
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 00:02
Во втором тайме позорное и продажное катлетико делало всё, шобы проиграть. Матрасы явно играли в поддавки. Симеоне тварь продажная.
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okolegko (Київ)
11.01.2024 в 00:05
Ню-ню
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 00:06
А шо не? Только дурацкий автогол Рюди спутал все карты Пидриду.
 
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Zidane5 (Одесса)
11.01.2024 в 00:00
Очень крутой матч по интриге.
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Бapceлиниyс
10.01.2024 в 23:58
Сдаётся господа мы посмотрели комэдию. Браво режиссёрам!
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Cаmpeón
10.01.2024 в 23:57
Супер матч! Слава Реалу! Ганьба продажному арбітру та смердючому котлєтіко!
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 00:03
Суперкомедия.
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Dr. House (Поділля)
10.01.2024 в 23:46
Ну що, Барсогомікуси і шизоАлєні, відсмоктнули?. Сподіваюся, що в фіналі проти Осасуни буде стояти Лунін
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Бapceлиниyс
11.01.2024 в 00:26
Смоктать вы будете у Барсы в финале, вонючие пидридцы.
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