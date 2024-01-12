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Хави - о 2:0 с Осасуной: Они очень хорошо закрываются, одна из лучших команд в защите

Испания

Хави подвел итоги матча с Осасуной

Хави - о 2:0 с Осасуной: Они очень хорошо закрываются, одна из лучших команд в защите

Getty Images / Global Images Ukraine

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Хави подвел итоги полуфинального матча за Суперкубок Испании с "Осасуной" (2:0).

"Игра шла отрезками. Было сложно. Они очень хорошо закрываются, одна из лучших команд в защите. Мы знали, что игра не будет комфортной. Мы должны поздравить "Осасуну".

В общем, мы провели нормальным матч. Мы счастливы, мы в финале, будет классико. Теперь мы должны насладиться финалом.

С "Осасуной" была не блестящая игра, но нормальная. Мы заслужили выход в финал. Это придаст нам боевого духа и уверенности перед воскресеньем.

У "Реала" все хорошо, я видел их вчера очень хорошо. Шансы пятьдесят на пятьдесят", - сказал тренер "Барселоны".

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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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