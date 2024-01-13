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Реал Мадрид - Барселона: где и когда смотреть онлайн финал Суперкубка Испании
Где покажут в прямом эфире матч Реал Мадрид – Барселона, Суперкубок Испании, 14 января 2024
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images
"Реал" выиграл два последних матча у "Барселоны", в том числе и пока единственную встречу в нынешнем сезоне, переиграв чемпиона в гостях со счетом 2:1 благодаря дублю Джуда Беллингема. Возможно Суперкубок Испании и имеет сомнительный статус, но противостояние "Реала" Мадрид с "Барселоной", Эль Класико в любом турнире – это большое событие.
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Смотрите финал Суперкубка Испании-2024 "Реал" Мадрид – "Барселона" в воскресенье, 14 января на OTT-платформе Setanta Sports.
Начало матча "Реал" Мадрид – "Барселона" в 21:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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