Реал Мадрид - Барселона: где и когда смотреть онлайн финал Суперкубка Испании

"Реал" выиграл два последних матча у "Барселоны", в том числе и пока единственную встречу в нынешнем сезоне, переиграв чемпиона в гостях со счетом 2:1 благодаря дублю Джуда Беллингема. Возможно Суперкубок Испании и имеет сомнительный статус, но противостояние "Реала" Мадрид с "Барселоной", Эль Класико в любом турнире – это большое событие.

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Смотрите финал Суперкубка Испании-2024 "Реал" Мадрид – "Барселона" в воскресенье, 14 января на OTT-платформе Setanta Sports.

Начало матча "Реал" Мадрид – "Барселона" в 21:00.