Альмерия - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Пока "Реал" и "Барселона" готовятся разыграть Суперкубок в Саудовской Аравии, "Жирона" имеет шанс выйти на чистое первое место в Ла Лиге. Для этого надо немного - победить команду, которая ни разу не выиграла в предыдущих 19 турах.

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"Альмерия" умеет атаковать и забивает в среднем по голу за матч, но ее оборона - это курам на смех. 43 пропущенных - абсолютно худший показатель в Испании.

Цыганков и Довбик просто обязаны быть здесь результативными. Впрочем, как и Савио, и Мартин, и Коуто. В том и сила "Жироны", что здесь забить интересный гол способен почти каждый.

На какой отметке они по итогу остановятся - узнаем в воскресенье , 14 января , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало - в 15:00 по Киеву.

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