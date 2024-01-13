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Альмерия – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура чемпионата Испании
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 20-го тура Ла Лиги между "Альмерией" и "Жироной".
Наконец-то Виктор Цыганков возвращается в заявку каталонской команды, вингер залечил повреждение и теперь составит компанию в атаке Артему Довбику. Смогут ли украинцы записать в свой актив результативные действия? Выйдет ли Цыганков с первых минут? Продолжит ли "Жирона" свою удивительную серию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 14 января – в 14:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
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