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Альмерия – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура чемпионата Испании

Испания

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Альмерия – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура чемпионата Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 20-го тура Ла Лиги между "Альмерией" и "Жироной".

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Наконец-то Виктор Цыганков возвращается в заявку каталонской команды, вингер залечил повреждение и теперь составит компанию в атаке Артему Довбику. Смогут ли украинцы записать в свой актив результативные действия? Выйдет ли Цыганков с первых минут? Продолжит ли "Жирона" свою удивительную серию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 14 января – в 14:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.01.2024 в 22:30
уберите пометку LIVE - матч только завтра! что за дебильная привычка за несколько дней до матча её ставить? и это на постоянной основе!
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.01.2024 в 22:30
уберите пометку LIVE - матч только завтра! что за дебильная привычка за несколько дней до матча её ставить? и это на постоянной основе!
Ответить
0
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