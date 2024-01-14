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Винисиус оформляет быстрый дубль в ворота Барселоны в финале Суперкубка Испании. ВИДЕО

Испания
Обновлено

10 минута, а на счету уже 2:0

Винисиус оформляет быстрый дубль в ворота Барселоны в финале Суперкубка Испании. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче Суперкубка Испании, Винисиус Джуниор за 3 минуты оформляет дубль в ворота "Барселоны". Сначала бразильца вывел на ударную позицию Беллингем, а затем его партнер по сборной - Родриго.

Активное начало "Эль Класико", а играть еще 80 минут.

Первый гол Винисиуса в ворота "Барселоны"

Второй гол бразильца

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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