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Винисиус оформляет быстрый дубль в ворота Барселоны в финале Суперкубка Испании. ВИДЕО
10 минута, а на счету уже 2:0
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче Суперкубка Испании, Винисиус Джуниор за 3 минуты оформляет дубль в ворота "Барселоны". Сначала бразильца вывел на ударную позицию Беллингем, а затем его партнер по сборной - Родриго.
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Активное начало "Эль Класико", а играть еще 80 минут.
Первый гол Винисиуса в ворота "Барселоны"
⚽ ¡¡???????????????????????????????? del @realmadrid!!— RFEF (@rfef) January 14, 2024
???? ¡¡VINI JR. NO PERDONA!!
???? @realmadrid - @FCBarcelona | 1-0 | 10'
???? @MovistarPlus #superSupercopa pic.twitter.com/6g43nkqEaF
Второй гол бразильца
⚽ ¡¡???????????????????????????????? del @realmadrid!!— RFEF (@rfef) January 14, 2024
???? ¡¡CÓMO ESTÁ VINICIUS!! ¡¡DOBLETE DEL BRASILEÑO!!
???? @realmadrid - @FCBarcelona | 2-0 | 11'
???? @MovistarPlus#superSupercopa pic.twitter.com/v8vOQGKwyy
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