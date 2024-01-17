Атлетико - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубок короля

Жеребьевка 1/8 финала Кубка короля подарила нам новое мадридское дерби, и это несомненно главный матч мидуика в Испании.

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В этом сезоне "Атлетико" уже бил "Реал" в чемпионате (3:1), но тот неделю назад ответил запоминающимся триумфом в Суперкубке (5:3).

Как будет на этот раз? Думается, "Матрасникам" будет чуть проще, ведь матч пройдет на "Сивитас Метрополитано", где они не уступают с 8 января 2023-го. 25 матчей без поражений - это серьезный вызов даже для "Реала", который, в свою очередь, в текущем сезоне проиграл только раз в 28 поединках.

Очевидно это тот случай, когда многое решит удача. На чьей стороне она будет - узнаем в четверг , 18 января , на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало - в 22:30 по Киеву.

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