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Атлетико - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубок короля
"Атлетико" - "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.01.2024 ⋊ Кубок короля на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid
Жеребьевка 1/8 финала Кубка короля подарила нам новое мадридское дерби, и это несомненно главный матч мидуика в Испании.
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В этом сезоне "Атлетико" уже бил "Реал" в чемпионате (3:1), но тот неделю назад ответил запоминающимся триумфом в Суперкубке (5:3).
Как будет на этот раз? Думается, "Матрасникам" будет чуть проще, ведь матч пройдет на "Сивитас Метрополитано", где они не уступают с 8 января 2023-го. 25 матчей без поражений - это серьезный вызов даже для "Реала", который, в свою очередь, в текущем сезоне проиграл только раз в 28 поединках.
Очевидно это тот случай, когда многое решит удача. На чьей стороне она будет - узнаем в четверг, 18 января, на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:30 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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