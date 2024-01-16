Рабочие моменты Лунина, ожидаемый провал Барсы, гениальный чит-код Пепа. Обзор топ-матчей уик-энда

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Мог ли вообще "Атлетико" выйти в финал Суперкубка Испании? А "Барселона" – выиграть трофей? Зачем в 100-й раз ставить Араухо опекать Винисиуса, если это не работает? Необходимость дублера для Карвахаля, разница в заменах от Анчелотти и Симеоне, разрыв между "Реалом" и "Барсой", детские ошибки и отсутствие моментов от каталонцев, перформанс Лунина и его борьба с Кепой – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:30 – Полуфиналы Суперкубка Испании;

10:55 – Финал турнира;

16:58 – Лунин и Кепа – удобная дилемма Анчелотти?

26:17 – Кевин Де Брюйне вернулся уничтожать АПЛ;