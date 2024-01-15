Анчелотти удивил всех. Перес не ожидал увидеть Лунина в старте Реала на матч против Барселоны

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти многих удивил своим выбором основного вратаря на финальный матч Суперкубка Испании против "Барселоны" (4:1). Испанские СМИ ожидали увидеть в стартовом составе на этот матч Кепу Аррисабалагу, а не Андрея Лунина.

При этом, как пишет Defensa Central, очень удивлен таким решением был и президент "Реала" Флорентино Перес.

Издание пишет о том, что Перес после матча поведал своему близкому окружению, что он не ожидал увидеть Лунина в основе. Впрочем, дон Флорентино остался доволен решениями своего тренера и игрой команды, которая разгромила своего заклятого соперника.

Кроме того, он сообщил Солари и Роберто Карлосу, что для Анчелотти сейчас очень непросто выбирать основного вратаря на каждый отдельный матч.

Также издание отмечает, что Кепа Аррисабалага не продолжит выступать на "Сантьяго Бернабеу" в следующем сезоне. У "Реала" есть опция выкупа вратаря у "Челси" за 25 миллионов евро, но Флорентино Перес не готов платить такую ​​сумму.