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Хави может быть уволен по итогам текущей недели - Источник

Испания

Руководство Барселоны рассматривает вариант с увольнением тренера

Хави может быть уволен по итогам текущей недели - Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Руководство "Барселоны" рассматривает вариант с тем, чтобы уволить главного тренера каталонского клуба Хави в случае, если сине-гранатовые покажут неудовлетворительные результаты в матчах, которые состоятся на этой неделе. Об этом сообщает Cadena Ser.
По информации источника, несмотря на поддержку Хави со стороны президента "Барселоны" Жоана Лапорты и спортивного директора Деку, в случае, если каталонский клуб выступит неудачно в матче 1/8 Кубка Испании с "Унионистас Саламанка", который состоится в следующий четверг, а также в игре чемпионата Испании с "Бетисом", которая состоится 21 января, боссы клуба могут принять решение о смене вектора развития клуба.
В случае увольнения испанского специалиста главным тренером сине-гранатовых станет главный тренер "Барселоны Атлетик" Рафаэль Маркес.
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Барселона Хави
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1 голосов
Источник:
cadenaser
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Бapceлиниyс
16.01.2024 в 17:46
"...в случае, если каталонский клуб выступит неудачно в матче 1/8 Кубка Испании с "Унионистас Саламанка" клуб третьей лиги
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Комментарии 3
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Бapceлиниyс
16.01.2024 в 17:46
"...в случае, если каталонский клуб выступит неудачно в матче 1/8 Кубка Испании с "Унионистас Саламанка" клуб третьей лиги
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La Scala (Milano)
16.01.2024 в 16:36
Барсоглор, тримай кулаки за Саламанку та Бетіс!!!
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LiveDK (Kyiv)
16.01.2024 в 16:16
"звыльнення" - це на якій мові?
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