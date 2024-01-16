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Хави может быть уволен по итогам текущей недели - Источник
Руководство Барселоны рассматривает вариант с увольнением тренера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Барселоны" рассматривает вариант с тем, чтобы уволить главного тренера каталонского клуба Хави в случае, если сине-гранатовые покажут неудовлетворительные результаты в матчах, которые состоятся на этой неделе. Об этом сообщает Cadena Ser.
По информации источника, несмотря на поддержку Хави со стороны президента "Барселоны" Жоана Лапорты и спортивного директора Деку, в случае, если каталонский клуб выступит неудачно в матче 1/8 Кубка Испании с "Унионистас Саламанка", который состоится в следующий четверг, а также в игре чемпионата Испании с "Бетисом", которая состоится 21 января, боссы клуба могут принять решение о смене вектора развития клуба.
В случае увольнения испанского специалиста главным тренером сине-гранатовых станет главный тренер "Барселоны Атлетик" Рафаэль Маркес.
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Источник:cadenaser
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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16.01.2024 в 17:46
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