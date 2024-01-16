Реал Сосьедад близок к подписанию форварда Унион Берлин - Инсайдер

"Реал Сосьедад" близок к подписанию нападающего "Унион Берлин" Шералдо Беккера. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Переговоры между обеими сторонами находятся на финальной стадии. Известно, что игрок присоединится к "Реал Сосьедад" на постоянной основе.

Шералдо Беккер в этом сезоне Лиги Чемпионов сыграл 5 матчей и забил 2 гола.