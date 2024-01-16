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Реал Сосьедад близок к подписанию форварда Унион Берлин - Инсайдер
Шералдо Беккер присоединится к испанскому клубу
"Реал Сосьедад" близок к подписанию нападающего "Унион Берлин" Шералдо Беккера. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Переговоры между обеими сторонами находятся на финальной стадии. Известно, что игрок присоединится к "Реал Сосьедад" на постоянной основе.
Шералдо Беккер в этом сезоне Лиги Чемпионов сыграл 5 матчей и забил 2 гола.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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