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AS: Хави продолжает верить в своей проект в Барселоне

Испания

Тренер Барсы хочет выбраться из ямы

AS: Хави продолжает верить в своей проект в Барселоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Своим взглядом относительно ситуации с главным тренером “Барселоны” поделилось и известное издание AS. По информации мадридской газеты, сам тренер “Барсы” не собирается в отставку.

Как пишет AS, Хави уверен, что у него силы преодолеть нынешний кризис. Он не собирается сдаваться и бросать белое полотенце. Тренер “Барсы” считает, что команда не находится в таком же тяжелом состоянии, когда он ее принял.

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В клубе недовольны тем, как “Барселона” проиграл в Суперкубке, но позиции Хави будут обсуждаться только в случае вылета из Кубка Испании и/или двух-трех неудач в чемпионате. Очень важным для позиций тренера будет противостояние с “Наполи” в Лиге чемпионов.

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Барселона Хави Ла Лига
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1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Борис Сорокин
Комментарии
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Бapceлиниyс
16.01.2024 в 19:45
Если и менять, то менять надо не только Хави, но и сам стиль игры Барселоны, иначе это всё до сраки. Придут новые хави и куманы и всё начнётся заново. Но на это руководство Барсы не пойдёт. И всё начнётся заново... Это, какой-то дурдом.
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Комментарии 8
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Бapceлиниyс
16.01.2024 в 19:45
Если и менять, то менять надо не только Хави, но и сам стиль игры Барселоны, иначе это всё до сраки. Придут новые хави и куманы и всё начнётся заново. Но на это руководство Барсы не пойдёт. И всё начнётся заново... Это, какой-то дурдом.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
16.01.2024 в 19:30
Хави на правильном пути. И только враги Барселоны могут утверждать обратоное. Не мешайте человеку работать!
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Бapceлиниyс
16.01.2024 в 19:38
Харэ пургу гнать, тупой шлемазл.
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Бapceлиниyс
16.01.2024 в 19:01
Вот почему нельзя приглашать тренировать "сердец", их потом трудно выгнать.
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Dr. House (Поділля)
16.01.2024 в 19:34
Наступний Рафа Маркес
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Бapceлиниyс
16.01.2024 в 19:36
Если и будет, то временно.
 
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Бapceлиниyс
16.01.2024 в 18:56
В Барсу надо идти не проекты создавать, а мать вашу, серьёзно тренировать, тренировать и ещё раз тренировать, как это делает Анчелотти. Проектировщики блъ...
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Бapceлиниyс
16.01.2024 в 18:51
Куман тоже не собирался уходить со своим проектом...
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