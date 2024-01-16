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AS: Хави продолжает верить в своей проект в Барселоне
Тренер Барсы хочет выбраться из ямы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Своим взглядом относительно ситуации с главным тренером “Барселоны” поделилось и известное издание AS. По информации мадридской газеты, сам тренер “Барсы” не собирается в отставку.
Как пишет AS, Хави уверен, что у него силы преодолеть нынешний кризис. Он не собирается сдаваться и бросать белое полотенце. Тренер “Барсы” считает, что команда не находится в таком же тяжелом состоянии, когда он ее принял.
В клубе недовольны тем, как “Барселона” проиграл в Суперкубке, но позиции Хави будут обсуждаться только в случае вылета из Кубка Испании и/или двух-трех неудач в чемпионате. Очень важным для позиций тренера будет противостояние с “Наполи” в Лиге чемпионов.
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