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Жирона – Райо Вальекано. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 1/8 финала Кубка Испании между "Жироной" и "Райо Вальекано".
Команда Мичела, помимо того, что в чемпионате идет в числе первых, так еще и в Кубке продолжает борьбу. Выпустит ли тренер каталонского коллектива Артема Довбика и/или Виктора Цыганкова на битву против середняка? Выйдет ли "Жирона" в четвертьфинал соревнования? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 17 января – в 22:25 по киевскому времени.
Комментатор: Игорь Ковтун
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