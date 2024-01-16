Жирона – Райо Вальекано. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании

UA-Футбол организует комментарий поединка 1/8 финала Кубка Испании между "Жироной" и "Райо Вальекано".

Команда Мичела, помимо того, что в чемпионате идет в числе первых, так еще и в Кубке продолжает борьбу. Выпустит ли тренер каталонского коллектива Артема Довбика и/или Виктора Цыганкова на битву против середняка? Выйдет ли "Жирона" в четвертьфинал соревнования? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 17 января – в 22:25 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун