Хави: Если игроки не будут поддерживать меня - я уйду

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес заявил, что не будет продолжать работать с клубом, если игроки не будут поддерживать его.

"В тот день, когда я увижу, что игроки не будут поддерживать меня, я заберу все свои вещи и уйду".

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"Мы всегда достигали наших целей. Если в этом сезоне мы этого не сделаем... тогда я буду первым, кто сделает шаг назад", - добавил Хави.

Напомним, что "Барселона" в воскресенье, 14 января, проиграла "Реалу" в финале Суперкубка Испании (4:1).