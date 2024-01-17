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Хави: Если игроки не будут поддерживать меня - я уйду
Хави готов уйти из испанского клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес заявил, что не будет продолжать работать с клубом, если игроки не будут поддерживать его.
"В тот день, когда я увижу, что игроки не будут поддерживать меня, я заберу все свои вещи и уйду".
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"Мы всегда достигали наших целей. Если в этом сезоне мы этого не сделаем... тогда я буду первым, кто сделает шаг назад", - добавил Хави.
Напомним, что "Барселона" в воскресенье, 14 января, проиграла "Реалу" в финале Суперкубка Испании (4:1).
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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