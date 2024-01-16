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Хави готов попрощаться с двумя ключевыми игроками

Испания

Главный тренер Барсы хочет приобрести лучшего опорного защитника

Хави готов попрощаться с двумя ключевыми игроками

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес заявил, что он готов попрощаться с двумя ключевыми игроками.

Хави сказал клубу, что им необходимо продать одного из своих звездных игроков, чтобы приобрести лучшего опорного защитника. В этом случае он готов попрощаться с Илкай Гюндоганом или Френки де Йонгом.

Сейчас "Барселона" занимает 4 позицию в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 41 балл по итогам 20 туров.

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Барселона Хави Илкай Гюндоган Френки де Йонг
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.01.2024 в 20:07
гармаш без дела тыняется и стоит копейки)))
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Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.01.2024 в 20:07
гармаш без дела тыняется и стоит копейки)))
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0
1
avatar
Бapceлиниyс
16.01.2024 в 19:49
А своё дебильное кунде хави не хочет продать? Долбоёп блъ...
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