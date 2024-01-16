Хави готов попрощаться с двумя ключевыми игроками

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес заявил, что он готов попрощаться с двумя ключевыми игроками.

Хави сказал клубу, что им необходимо продать одного из своих звездных игроков, чтобы приобрести лучшего опорного защитника. В этом случае он готов попрощаться с Илкай Гюндоганом или Френки де Йонгом.

Сейчас "Барселона" занимает 4 позицию в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 41 балл по итогам 20 туров.