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Хави готов попрощаться с двумя ключевыми игроками
Главный тренер Барсы хочет приобрести лучшего опорного защитника
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес заявил, что он готов попрощаться с двумя ключевыми игроками.
Хави сказал клубу, что им необходимо продать одного из своих звездных игроков, чтобы приобрести лучшего опорного защитника. В этом случае он готов попрощаться с Илкай Гюндоганом или Френки де Йонгом.
Сейчас "Барселона" занимает 4 позицию в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 41 балл по итогам 20 туров.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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16.01.2024 в 20:07
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