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Атлетико – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании

Испания

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Атлетико – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

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UA-Футбол организует комментарий 1/8 финала Кубка Испании между двумя командами из Мадрида – "Атлетико" и "Реалом".

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Суперкубок позади, "сливочные" прошли "матрасников" в ½-й, а затем в решающем поединке легко одолели каталонскую "Барселону". Карло Анчелотти уже подтвердил, что в матче с "Атлетико" место в воротах займет Андрей Лунин. Сможет ли украинец сохранить свои ворота в неприкосновенности? Или же у команды Симеоне выйдет оформить камбэк? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 18 января – в 22:25 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Костюк

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Александр Костюк
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