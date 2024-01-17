Атлетико – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании

UA-Футбол организует комментарий 1/8 финала Кубка Испании между двумя командами из Мадрида – "Атлетико" и "Реалом".

Суперкубок позади, "сливочные" прошли "матрасников" в ½-й, а затем в решающем поединке легко одолели каталонскую "Барселону". Карло Анчелотти уже подтвердил, что в матче с "Атлетико" место в воротах займет Андрей Лунин. Сможет ли украинец сохранить свои ворота в неприкосновенности? Или же у команды Симеоне выйдет оформить камбэк? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 18 января – в 22:25 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Костюк