Агенты Хендерсона связывались с Барселоной до переговоров с Аяксом

Джордан Хендерсон предлагал свои услуги "Барселоне".

Ранее стало известно, что экс-полузащитник "Ливерпуля" расторгнет контракт с "Аль-Иттифаком" через полгода после трансфера и перейдет в "Аякс".

По информации Diario Sport, за несколько недель до начала переговоров с "Аяксом" агенты Хендерсона связались с представителями "Барселоны", зная, что клуб готов подписать полузащитника на замену травмированному Гави.

Сообщается, что "Барселона" отказалась подписывать Хендерсона, чтобы позволить себе регистрацию Витора Роке. Клуб рассматривал возможность аренды англичанина до конца сезона, но приоритетом полузащитника был полноценный трансфер.