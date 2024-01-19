Кубок короля. Атлетико — Реал Мадрид 4:2. Реванш за Суперкубок

Всего неделю назад мы смотрели 120-минутное Дерби Мадриленьо в Суперкубке, и вот они снова прошли всю дистанцию, но уже в Кубке короля. Если это не главное футбольное противостояние Испании прямо сейчас, то что тогда?

Сегодня "Реал" бодрее стартовал и создал два момента, но Беллингема остановил каркас ворот, а попытки Родриго и Винисиуса красиво отбил Облак.

"Атлетико", в свою очередь, экономил силы, помня о причинах поражения в Эр-Рияде, но когда таки выбежал на чужие ворота — сразу забил. Это Рюдигер ошибся в воздухе — и Лино пробил под Луниным.

Наверное, "Матрасники" уже видели себя в раздевалке, когда Облак внезапно вместо выноса забросил мяч себе за шиворот. Как? Зачем?!

THANK YOU OBLAK pic.twitter.com/AcSenwKlu8 — Dr Yash  (@YashRMFC) January 18, 2024

Впрочем, уже спустя полчаса эти же вопросы можно было адресовать и Лунину. Он ошибся не так грубо, но все же Мората забил после того, как именно украинец застоялся на воротах и не вышел на медленно летевший в его сторону мяч.

С этого момента в игре начались качели. С одной стороны, Браим пробивал в перекладину; с другой — Гризманн и Лино могли закрывать матч, но проиграли дуэли Лунину. К чести украинца, он не поплыл после ошибки, а наоборот прибавил.

6 - @AlvaroMorata has scored six goals in 11 games against Real Madrid in all competitions, more than against any other side in his career in top five European leagues (also six against Sevilla in 14 matches). Vendetta. pic.twitter.com/pqxAZjG55a — OptaJose (@OptaJose) January 18, 2024

Ну, и "Реал" в целом прибавил тоже. Как обычно, к голу приложил ногу Джуд — это его идеальную подачу замкнул головой Хоселу, переведя игру в овертаймы.

Вы, наверное, помните, что в Эр-Рияде после 90-й минуты "Атлетико" уже еле передвигался; так вот, сегодня было иначе. "Матрасники" на три дня дольше отдыхали перед дерби, и это им помогло. Винисиус уже стоял, а Гризманн еще бежал на 100-й минуте — и это вылилось в шикарный сольный гол Маленького Принца. 3:2!

"Реал" мог на жилах вырвать ничью и серию пенальти уже после 110-й, но ВАР все отменил. а затем РоРо Рикельме поставил точку. Золотого требла у Мадрида уже не выйдет - вроде, некритично, но неприятно.

8 - Since @Simeone's arrival to @atletienglish, there've been eight extra-times in 13 ties in Madrid derby between Blancos and Colchoneros in all competitions after having been only one in the previous 22 (Copa final in 1975). Classic. pic.twitter.com/EIqQUBTwIg — OptaJose (@OptaJose) January 18, 2024

Тем временем "Атлетико" показал, что пусть у него проблемы с середняками, большие матчи он играть не разучился, а значит и в ЛЧ недооценивать его никому не советуем.

1/8 финала Кубка короля. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Реал Мадрид" - 4:2

Голы: Самуэл Лино, 39, Мората, 57, Гризманн, 100, Рикельме, 119 — Облак, 45+1 (автогол), Хоселу, 82

"Атлетико": Облак — Витсель, Хименес, Эрмосо — Льоренте (Барриос, 98), де Пауль (Аспиликуэта, 106, Савич, 115), Коке, Сауль (Молина, 56), Самуэл Лино (Рикельме, 90+2) — Гризманн, Мората (Депай, 98)

"Реал": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо (Себальос, 106), Менди (Браим Диас, 66) — Вальверде (Чуамени, 73), Камавинга (Фран Гарсия, 106), Модрич (Кроос, 66) — Беллингем — Родриго (Хоселу, 81), Винисиус

Предупреждения: Мората, 58, Эрмосо, 68, де Пауль, 79, Коке, 80, Гризманн, 101 - Винисиус, 45, Камавинга, 56, Браим Диас, 68, Чуамени, 85, Беллингем, 87, Карвахаль, 89