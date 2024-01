Кубок короля. Атлетико — Реал Мадрид 4:2. Реванш за Суперкубок

Всего неделю назад мы смотрели 120-минутное Дерби Мадриленьо в Суперкубке, и вот они снова прошли всю дистанцию, но уже в Кубке короля. Если это не главное футбольное противостояние Испании прямо сейчас, то что тогда?

Сегодня "Реал" бодрее стартовал и создал два момента, но Беллингема остановил каркас ворот, а попытки Родриго и Винисиуса красиво отбил Облак.

"Атлетико", в свою очередь, экономил силы, помня о причинах поражения в Эр-Рияде, но когда таки выбежал на чужие ворота — сразу забил. Это Рюдигер ошибся в воздухе — и Лино пробил под Луниным.

Наверное, "Матрасники" уже видели себя в раздевалке, когда Облак внезапно вместо выноса забросил мяч себе за шиворот. Как? Зачем?!

Впрочем, уже спустя полчаса эти же вопросы можно было адресовать и Лунину. Он ошибся не так грубо, но все же Мората забил после того, как именно украинец застоялся на воротах и не вышел на медленно летевший в его сторону мяч.

С этого момента в игре начались качели. С одной стороны, Браим пробивал в перекладину; с другой — Гризманн и Лино могли закрывать матч, но проиграли дуэли Лунину. К чести украинца, он не поплыл после ошибки, а наоборот прибавил.

6 - @AlvaroMorata has scored six goals in 11 games against Real Madrid in all competitions, more than against any other side in his career in top five European leagues (also six against Sevilla in 14 matches). Vendetta. pic.twitter.com/pqxAZjG55a