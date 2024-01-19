  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал 5 матчей не обыгрывает Атлетико в основное время
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал 5 матчей не обыгрывает Атлетико в основное время

Испания

Последняя победа сливочных в основное время была в 2022 году

Реал 5 матчей не обыгрывает Атлетико в основное время

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Новина українською

Последний раз "Реал" обыгрывал "Атлетико" в основное время более года назад.

Сегодня в матче Кубка Испании команды за первые 90 минут забили по два мяча и перешли в дополнительное время. По итогам дополнительного времени "Атлетико" одолел "Реал" со счетом 4:2.

10 января в Суперкубке Испании они тоже выявили победителя только в экстратайме - 5:3 в пользу "Реала".

В 2023-м в Ла Лиге "Атлетико" победил в дерби (3:1) и сыграл вничью (1:1), а в Кубке Испании 26 января 2023-го игра снова дошла до дополнительного времени и завершилась триумфом "Реала" (3:1).

Последняя победа "сливочных" в основное время - 18 сентября 2022-го в чемпионате (2:1).

Читайте также Наварил, но и спасал. Как сыграл Лунин в невероятном дерби Мадрида и какие оценки получил украинец
По теме
yellow-arrow
Симеоне - о 4:2 с Реалом: Мы хорошо контролировали игру. Сумели справиться с их атакой
yellow-arrow
Анчелотти - о 2:4 от Атлетико: Реал отдал все силы, мне не в чем упрекнуть игроков
yellow-arrow
Хави - о 3:1 с Унионистасом: Мы провели хороший второй тайм, но было тяжело
Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости