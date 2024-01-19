Атлетико достал cojones и отомстил Реалу. Ошибкам Лунина есть объяснение. Обзор дерби Мадрида

Обсуждаем поединок между "Атлетико" и "Реалом". Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

Что позволило "Атлетико" сыграть столь мощно? И наоборот, почему "Реал" выступил так слабо? Детальный разбор игры Лунина, технарь Беллингем, режиссер Гризманн, проблемный удар Винисиуса – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:31 – О самом дерби Мадрида;

09:55 – О перформансе Лунина;