Защитник мадридского Атлетико порвал мениск

Защитник "Атлетико Мадрид" Сесар Аспиликуэта получил травму наружного мениска правой ноги. Об этом сообщает официальный вебсайт клуба.

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Игрок получил повреждение в матче Кубка Испании против "Реала". Сесар после завершения поединка чувствовал дискомфорт в правом колене. Впоследствии прошел различные медицинские обследования, которые выявили разрыв внешнего мениска.

Сейчас клуб не сообщает, как долго будет длиться лечение и сколько времени нужно на восстановление после травмы.