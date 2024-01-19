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Защитник мадридского Атлетико порвал мениск

Испания
Обновлено

Неизвестно, когда Сесар вернется к игре

Защитник мадридского Атлетико порвал мениск

Фото: Transfermarkt

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Защитник "Атлетико Мадрид" Сесар Аспиликуэта получил травму наружного мениска правой ноги. Об этом сообщает официальный вебсайт клуба.

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Игрок получил повреждение в матче Кубка Испании против "Реала". Сесар после завершения поединка чувствовал дискомфорт в правом колене. Впоследствии прошел различные медицинские обследования, которые выявили разрыв внешнего мениска.

Сейчас клуб не сообщает, как долго будет длиться лечение и сколько времени нужно на восстановление после травмы.

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Атлетико (Мадрид) Сесар Аспиликуэта
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Источник:
atleticodemadrid
Опубликовал: Екатерина Власова
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