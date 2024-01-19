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Примера. Алавес — Кадис 1:0. Все решил пенальти
Скучная игра, предсказуемый результат
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
“Алавес" и "Кадис" на двоих нанесли четыре удара в створ ворот, и исход встречи решила одна-единственная глупость.
Это Алехо на 50-й минуте наступил на ногу Кике внутри штрафной, и арбитр логично поставил пенальти, который реализовал и странно отпраздновал Риоха.
Забить с игры команды, кажется, были неспособны, хотя немногочисленные моменты и возникали. Так, у "Алавеса" на старте Гуриди пробил в перекладину; за "Кадис" отвечали Рамос и Гвардиола, но постоянно мимо.
То, что "Субмарина" проиграла, не удивило — команда не побеждает с 1 сентября и, наверное, к следующему туру ее будет готовить уже не Серхио. Прямо сейчас "Кадис" в таблице 18-й с 15 очками.
Luis Rioja with an interesting celebration ????????????pic.twitter.com/GD4hFwh2rz— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) January 19, 2024
"Алавес", тем временем, за счет обороны набрал уже 23 очка и идет 12-м. Пускай его футбол и вызывает кровь из глаз, но зато он дает результат.
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"Алавес" - "Кадис" - 1:0
Гол: Риоха, 51 (с пенальти)
"Алавес": Сивера — Горосабель, Марин, Дуарте, Хави Лопес — Бланко (Теналья, 90+1), Гевара — Висенте (Сола, 76), Гуриди (Бенавидес, 84), Риоха (Симеоне, 90+1) — Кике (Саму, 75)
"Кадис": Ледесма — Сальдуа (Негредо, 87), Фали Хименес, Чуст, Лукас Пирес (Карселен, 88) — Алехо (Окампо, 70), Эскаланте (Алекс, 75), Алькарас, Наварро — Рамос, Гвардиола (Эйонг, 70)
Предупреждения: Гвардиола, 22, Алехо, 49, Лукас Пирес, 50, Фали Хименес, 68
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