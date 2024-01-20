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Реал Мадрид — Альмерия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Реал Мадрид" - "Альмерия": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
“Реал" после трехнедельной паузы на Кубок и Суперкубок возвращается в Ла Лигу, где его ожидает главный аутсайдер сезона.
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"Альмерия" не выиграла ни в одном из 20 матчей текущей Ла Лиги, и даже сенсационные 0:0 с "Жироной" в прошлом туре не отменили ее статуса главного претендента на вылет.
Что может противопоставить такая команда "Реалу"? У нее 43 пропущенных гола и всего 1 набранное очко на чужих полях с лета. Кажется, тут пахнет разгромом.
Сколько именно наколотит аутсайдеру расстроенный вылетом из Кубка "Реал" - узнаем в воскресенье, 21 января, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало матча — в 17:15 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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