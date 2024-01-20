Реал Мадрид — Альмерия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

“Реал" после трехнедельной паузы на Кубок и Суперкубок возвращается в Ла Лигу, где его ожидает главный аутсайдер сезона.

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"Альмерия" не выиграла ни в одном из 20 матчей текущей Ла Лиги, и даже сенсационные 0:0 с "Жироной" в прошлом туре не отменили ее статуса главного претендента на вылет.

Что может противопоставить такая команда "Реалу"? У нее 43 пропущенных гола и всего 1 набранное очко на чужих полях с лета. Кажется, тут пахнет разгромом.

Сколько именно наколотит аутсайдеру расстроенный вылетом из Кубка "Реал" - узнаем в воскресенье , 21 января , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча — в 17:15 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Альмерія Смотреть трансляцию

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