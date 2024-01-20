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Фрэнки де Йонг: Нам не хватает силы и концентрации
26-летний полузащитник о проблемах Барсы
Фото: https://twitter.com/DeJongFrenkie21
Нидерландский полузащитник "Барселоны" Фрэнки де Йонг поделился мнениями, в чем действительно проблемы "сине-гранатовых".
"Нам не хватает силы и концентрации. Мы должны совершенствоваться, чтобы достичь успехов, бороться за трофеи", — сказал де Йонг.
"???? ???????????????? ???????? ???????????? ????????????????????????????????"— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2024
????️ - @DeJongFrenkie21 looks back on his 200 appearances, the team's form and the chances of winning silverware this season pic.twitter.com/sbOjYXmw7S
Напомним, после 19 туров чемпионата Испании "Барселона" набрала 41 очко и на текущий момент занимает третье место.
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