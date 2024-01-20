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Фрэнки де Йонг: Нам не хватает силы и концентрации

Испания
Обновлено

26-летний полузащитник о проблемах Барсы

Фрэнки де Йонг: Нам не хватает силы и концентрации

Фото: https://twitter.com/DeJongFrenkie21

Новина українською

Нидерландский полузащитник "Барселоны" Фрэнки де Йонг поделился мнениями, в чем действительно проблемы "сине-гранатовых".

"Нам не хватает силы и концентрации. Мы должны совершенствоваться, чтобы достичь успехов, бороться за трофеи", — сказал де Йонг.

Напомним, после 19 туров чемпионата Испании "Барселона" набрала 41 очко и на текущий момент занимает третье место.

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Барселона Френки де Йонг
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Bаrcelinius
20.01.2024 в 14:27
Вам в первую очередь не хватает умного тренера. И желательно умного президента и спортдира.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
20.01.2024 в 14:27
Вам в первую очередь не хватает умного тренера. И желательно умного президента и спортдира.
Ответить
0
0

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