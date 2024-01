Фрэнки де Йонг: Нам не хватает силы и концентрации

Нидерландский полузащитник "Барселоны" Фрэнки де Йонг поделился мнениями, в чем действительно проблемы "сине-гранатовых".

"Нам не хватает силы и концентрации. Мы должны совершенствоваться, чтобы достичь успехов, бороться за трофеи", — сказал де Йонг.

